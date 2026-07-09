نحوه محاسبه فوقالعاده خاص در حقوق کارمندان
محمدرضا عارف معاوناول رئیسجمهور تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح مصوبه ۱۲ فروردین امسال هیأت دولت را به معاونان رئیسجمهور و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بر اساس این تصویبنامه متن زیر به متن قبلی افزوده میشود:
تبصره ماده ۱۲- افرادی که از زمان اجرای این تصویبنامه بازنشسته شده یا میشوند، در صورتی که در محاسبه اولین حقوق بازنشستگی آنان تأثیر مبلغ ریالی افزایش بند ۴ تصویبنامه ۱۲ فروردین امسال کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد، تا سقف مبلغ مذکور را دریافت میکنند.
متن بند ۱۲ تصویبنامه ۱۲ فروردین امسال هیأت وزیران در خصوص حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به شرح زیر است:
متن بند ۴ تصویبنامه ۱۲ فروردین امسال در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت به شرح زیر است:
به عبارت دیگر، اگر کسی از زمان اجرای مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ (اول فروردین ۱۴۰۵) بازنشسته شود، در محاسبه اولین حقوق بازنشستگیاش نباید از بابت «فوقالعاده خاص» کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال در اولین حقوق بازنشستگیاش دریافت کند؛ یعنی اگر اثر این مبلغ در حقوقش کمتر از این رقم شد، مابهالتفاوت تا سقف مقرر جبران میشود.
به زبان سادهتر این تبصره برای بازنشستگان جدید یک کف حمایتی گذاشته تا از مزایای فوقالعاده خاص، کمتر از حد تعیینشده دریافت نکنند.