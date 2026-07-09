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تهدید ترامپ به مرگ در مشهد

بنر بسیار بزرگی در مشهد که با نوشته‌ای بزرگ رئیس جمهور فاسد آمریکا را به مرگ تهدید می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۶۸
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6216 بازدید
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تهدید ترامپ به مرگ در مشهد

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ترامپ تهدید رئیس جمهور آمریکا مشهد رهبرشهید مراسم تشییع
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
41
41
پاسخ
بکشیمش و یک دنیا رو راحت کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
28
27
پاسخ
عالی
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