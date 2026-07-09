صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله به یک پل در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون

پل آق‌تکه در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون بر اثر اصابت هفت پرتابه آسیب دید؛ جزئیات بیشتر درباره میزان خسارت و تلفات احتمالی تاکنون اعلام نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۶۵
| |
7486 بازدید
|
۱

حمله به یک پل در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون

بر اساس اطلاعات منتشرشده، پل آق‌تکه در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون هدف پرتابه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر پایه این گزارش، این حادثه در محدوده پل آق‌تکه رخ داده و نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی میزان خسارات احتمالی در محل حضور یافته‌اند.

تاکنون جزئیاتی درباره خسارت وارده به زیرساخت راه‌آهن، تلفات احتمالی یا وضعیت تردد در این مسیر از سوی مراجع رسمی اعلام نشده و بررسی‌ها ادامه دارد.

با انتشار اطلاعات تکمیلی از سوی نهادهای مسئول، جزئیات این خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

حمله به یک پل در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون

حمله به یک پل در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گلستان آق قلا انفجار راه آهن حمله آمریکا به ایران
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه
زلزله گلستان را لرزاند!
تصاویر سقوط یک شی ناشناس در گرگان
آماده‌باش دوباره شهر آق قلا
۱۰۰ هکتار از گندم‌زارهای این شهر در آتش سوخت
تغییر دستور کار در خوزستان از یک هفته بعد/ نیازمندی متفاوت یک روستای سیل زده؛ «پل موقت»/ نگرانی «بهداشتی» برای سیل‌زدگان طی دو هفته آینده
وقوع انفجار در اطراف تبریز
اقدام سپاه منجر به پایین آمدن در آق قلا شد
عکس: حمله آمریکا به راه‌آهن آق‌تکه‌خان در گلستان
نخستین تصویر از انفجار در شرق تهران
سنتکام حمله به ایران را تأیید کرد
مهار آتش‌سوزی در پارک ملی گلستان
ماجرای انفجار راه آهن آق‌قلا چه بود؟
مدیرعامل راه‌آهن از سمت خود استعفا داد، وزیر راه به سرعت موافقت کرد
آق قلا بیست روز پس از سیل
بازداشت يكی از عوامل مركز كنترل راه آهن
کمک‌ زلزله‌زدگان ثلاث باباجانی به سیل‌زدگان گلستان
غرق شدن بیل مکانیکی در حفره راه‌آهن آق قلا
سیل به آق قلا برگشت
سومین روز حضور آتش نشانان تهران در آق قلا
سرپرست شرکت راه‌ آهن ایران منصوب شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
6
14
پاسخ
باید بررسی شود از پایگاه کدام کشور یا جهنم دره ای به این منطقه حمله شده
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nyn
tabnak.ir/005nyn