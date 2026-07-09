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خبر مهم برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور

مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد که تعیین زمان امتحانات نهایی و کنکور در چارچوب قوانین، در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متولی است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۶۳
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17999 بازدید
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۱۱
خبر مهم برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: با توجه به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی، به اطلاع دانش‌آموزان، داوطلبان و خانواده‌های گرامی می‌رساند؛ برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی و آزمون سراسری (کنکور)، بر اساس چارچوب قانونی، در صلاحیت مستقیم دستگاه‌های اجرایی متولی است.

بر این اساس، تصمیم‌گیری‌های اجراییِ امتحانات نهایی بر عهده «وزارت آموزش و پرورش» و تعیین زمان کنکور بر عهده «سازمان سنجش آموزش کشور» است. شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن سیاست‌گذاری کلان داشته و برنامه‌ریزی‌های عملیاتیِ این موضوعات، به مراجع تخصصی واگذار شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Ireland
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
6
100
پاسخ
الان باید شورا تصمیم بگیره و سریع ابلاغ کنه
جون دانش آموزان که از سر راه نیومده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
10
61
پاسخ
اگر این مسخره بازی ترمیم معدل نبود، تا الان کنکور داده بودن و تمام شده بود‌.
پاسخ ها
آنیتا غفاری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
شما که خودت احتمالا آبیاری گیاهان دریاچه ارومیه قبول شدی لازم نکرده درمورد کنکور و تاریخش نظر بدی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
0
13
پاسخ
دقیقا قراره کی اعلام بشه ؟ یکشنبه صبح ساعت ۶ و نیم ؟
الان هم استرسه جنگه هم امتحان نهایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
6
پاسخ
کلا سیاست تأثیر معدل به کنکور سیاست غلطی است زمان اینکه کنکور تستی با دانستن شکرد تست زنی هم گذشته پس بهتره به همون سیاست قبولی فقط با کنکور بر گردیم
همین اینکه فرض کنیم دانش آموز مثلاً یازدهم در دوران امتحانات خرداد مشکلی پیش آمد و نمرات خوبی نگرفت ایشان در سال بعد هم زمان با امتحانات دوازدهم و فشار کنکور چه جوری می تواند یازدهم را ترمیم کند نتیجه اینکه این برنامه ترمیم حساب شده تصمیم گرفته نشده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
5
پاسخ
الآن تکلیف ما چی میشه؟مثلا بهمون گفتن ۲۲ امتحانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
0
10
پاسخ
تورو خدا دیگ تکلیف ما رو مشخص کنید چرا انقد زجرمونن میدید😭😭😭😭😭😭
ترنم
|
United States of America
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
0
5
پاسخ
یکی به داد ما برسه ،دختر من نتونسته ثبت نام کنه واسه امتحانات نهایی پایه دوازدهم ،مهلتش تا امروز ساعت ۱۲ بوده و متوجه نشدیم ،چون دائم ایترنتا قطع و وصل میشه ،الان باید چکار کنیم ما ؟ آخه چه وضعیه ،ما چه گناهی کردیم تو این کشور زندگی میکنیم ؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
0
9
پاسخ
اگر اتفاقی مثل فاجعه میناب میش بیاد هیچ کدوم از این مسئولین که راحت توی خونه شون نشستن جوابگو هستن؟

اگه همه چی امنه پس چرا مجلس باز نمیشه
نشون میده امن نیست دیگه
من یکی خون از دماغ بچه ام بیاد تا ابد پای مسیولین مربوطه می دونم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
0
8
پاسخ
با وجود این جنگ و تنش ها و اضطراب چرا امتحانات یازدهم رو مجازی نمیکنن
تدریس به صورت مجازی واقعا انصاف نیست که امتحان رو حضوری بگیرن
یکم مارو هم درک کنید
F
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
1
10
پاسخ
اگر این شرط معدل را از کنکور برداشته می شد اینقدر برای دیپلم هم الکی سخت گیری نمیشد دانش آموزان را پشت دیپلم نگه داشته می شود که چی بشه! وضعیت سربازی وضعیت کار وضعیت دانشگاه های بدون امتحان همه و همه به خاطر یک دیپلم بلا تکلیف می ماند واقعا چرا این قیف علم برعکس است ! دانش آموزان پشت دیپلم نگه داشته می شود بعد وارد دانشگاه می شود و تند تند لیسانس و فوق لیسانس و دکترا میاد بیرون !!! یک کم فکر و تامل در باره این روش خوبه که قیف برعکس بشود از دانشگاه سخت بیرون بیاییند نه از مدرسه !!!
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