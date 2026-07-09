تکذیب شایعه واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک+عکس
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی شایعه واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۶۰| |
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سید محمد جمالیان نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با انتشار پیامی، شایعات واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک را تکذیب کرد.
به گزارش تابناک؛ او در صفحه ایکس خود نوشت: باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک سرمایه ورزشی مردم استان مرکزی است و به هیچوجه واگذاری این باشگاه، چه به مالک دیگر و چه به استانی دیگر، پذیرفتنی نیست. همه مسئولان استان، با اتفاقنظر، بر حفظ این باشگاه در استان تأکید دارند و اجازه نخواهند داد این سرمایه ارزشمند از مردم استان جدا شود.
تیم فوتبال آلومینیوم اراک، شرایط نامشخصی برای شروع تمرینات در فصل جدید دارد و هنوز وضعیت آنها مشخص نشده است.
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