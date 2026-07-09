تکذیب شایعه واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک+عکس 

سید محمد جمالیان نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با انتشار پیامی، شایعات واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک؛ او در صفحه ایکس خود نوشت: باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک سرمایه ورزشی مردم استان مرکزی است و به هیچ‌وجه واگذاری این باشگاه، چه به مالک دیگر و چه به استانی دیگر، پذیرفتنی نیست. همه مسئولان استان، با اتفاق‌نظر، بر حفظ این باشگاه در استان تأکید دارند و اجازه نخواهند داد این سرمایه ارزشمند از مردم استان جدا شود.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک، شرایط نامشخصی برای شروع تمرینات در فصل جدید دارد و هنوز وضعیت آنها مشخص نشده است.



