همزمان با ورود مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید امت به ششمین روز، رسانه‌های جنوب شرق آسیا همچنان این رویداد را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اخبار منطقه به‌طور گسترده پوشش می‌دهند.

پایگاه خبری «کابارین» اندونزی با انتشار گزارشی از ادامه مراسم تشییع در عراق نوشت: با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به شهر نجف، مراسم استقبال رسمی برگزار شد و سپس پیکر ایشان برای ادامه آیین‌های تشییع به شهر‌های مقدس نجف و کربلا منتقل شد.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ این رسانه با اشاره به حضور میلیون‌ها عزادار، تأکید کرد، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای علاوه بر ایران، در عراق نیز به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین علمای دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و میلیون‌ها مسلمان این کشور برای ایشان احترام قائل هستند. این پایگاه همچنین از اعلام تعطیلی رسمی روز چهارشنبه در سراسر عراق به دستور نخست‌وزیر این کشور به‌منظور تسهیل برگزاری مراسم خبر داد.

روزنامه «کمپاس» اندونزی نیز با اشاره به ادامه مراسم در پنجمین روز گزارش داد، تابوت حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی از کنار حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در نجف و حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) در کربلا عبور داده شد. این روزنامه نوشت از نخستین ساعات روز چهارشنبه هزاران نفر در نجف گرد هم آمدند و همزمان با تشییع پیکر، شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در میان جمعیت طنین‌انداز شد. به نوشته این رسانه، تصاویر منتشر شده نیز ازدحام گسترده عزاداران در اطراف حرم مطهر را نشان می‌دهد.

پایگاه «دتیک نیوز» اندونزی نیز از حضور میلیون‌ها عزادار در خیابان‌های نجف خبر داد و نوشت مراسم ویژه تشییع در عراق بخشی از آیین شش‌روزه وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی است که در ایران و عراق برگزار می‌شود و در ادامه نیز در شهر مقدس مشهد دنبال خواهد شد. این رسانه همچنین به اعلام تعطیلی رسمی در عراق همزمان با برگزاری مراسم اشاره کرده است.

پایگاه خبری «سان» مالزی نیز با انتشار گزارشی نوشت، جمعیت عظیمی خیابان‌ها و صحن حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) در نجف را مملو از عزادارانی کرد که برای بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضور یافته بودند. این رسانه با اشاره به برگزاری مراسم شش‌روزه در ایران و عراق، روابط عمیق دو کشور را ناشی از اشتراکات مذهبی و پیوند‌های تاریخی و سیاسی دانست.

روزنامه «بانکوک پست» تایلند نیز در گزارشی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع نجف نوشت ایران از روز شنبه آیین عمومی شش‌روزه وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی را آغاز کرده که بخشی از آن به‌صورت ویژه در عراق برگزار می‌شود؛ کشوری که از روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

شبکه «سی‌ان‌ای سنگاپور» نیز گزارش داد، در حالی که مردم ایران خود را برای برگزاری مراسم خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی در زادگاه ایشان، شهر مقدس مشهد آماده می‌کنند، آیین‌های تشییع همچنان میلیون‌ها عزادار را در شهر‌های مختلف ایران و عراق به خود جذب کرده است. این شبکه به نقل از مقامات اعلام کرد پس از برگزاری مراسم در نجف و کربلا، پیکر مطهر رهبر شهید برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵ میلیون نفر در این مراسم حضور یابند.

ادامه بازتاب گسترده این مراسم در رسانه‌های جنوب شرق آسیا، بیانگر اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی این رویداد و توجه ویژه افکار عمومی کشور‌های اسلامی به آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران است.