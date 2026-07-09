مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت

پیکر مطهر آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای دومین رهبر انقلاب اسلامی پس از برگزاری مراسم‌های باشکوه وداع و تشییع در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد، لحظاتی پیش با حضور خانواده، مسئولان، خادمان حرم رضوی و جمعی از دوستداران و منتقمان خویش، در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در رواق دارالذکر به خاک سپرده شد.

به گزارش تابناک؛ پیکر مطهر آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، پس از تشییع باشکوه در تهران، قم و عراق، امروز پنجشنبه ۱۸ تیر، وارد مشهد مقدس شد؛ شهری که او خود سال‌ها میزبان زائرانش بود و امروز خود میهمان عاشقانی شده است که برای وداعی دیگر، خیابان‌ها را پر کرده‌اند.

مشهد امروز دیگر شهری نیست که زائران را به حرم می‌کشاند؛ شهری است که در سوگ صاحب‌خانه‌اش نفس‌هایش را حبس کرده است. ساعت‌های رسمی در اینجا از کار افتاده‌اند؛ آنچه زمان را تعیین می‌کند، دل‌های بی‌قرار مردمی است که از شب قبل در خیابان امام رضا(ع) گرد آمده‌اند. پرچم‌های سرخ انتقام در اهتزاز است و نوای مداحی‌های حماسی و سوزناک، فضای شهر را آکنده از شور و اندوهی مقدس ساخته بود.

از پیرزنان ویلچرنشین تا جوانان خالکوبی‌شده از سیستان و بلوچستان، همه در این مسیر یکصدا شده‌ بودند؛ نه برای تشریفات، که برای وداع با کسی که برایشان «دین، ناموس و ایران» بود. خانه‌های اطراف خیابان به موکب تبدیل شده و چای و نذری، این بار نه یک پذیرایی ساده، که رنگ و بوی همبستگی ملی و عشق بی‌ریا داشت.