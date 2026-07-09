مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت

اینک ما و وحشت دنیای بی علی...
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۱:۴۸
نقطه پایان کانال اخبار رهبر شهید انقلاب در ساعت ۱:۲۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۱:۴۷
طواف پیکر شهید سیده بشری حسینی خامنهای در کنار ضریح حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۱:۴۵
روضهخوانی حاج محمود کریمی در کنار ضریح امام رضا (ع) برای رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۵۳
زهرا کوچولو هم طواف داده شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۵۱
علت عدم حضور آیت الله نوری همدانی برای اقامه نماز امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۴۳
در پی عدم حضور آیت الله العظمی نوری همدانی برای اقامه نماز میت برای امام شهید دفتر معظم له اطلاعیه صادر کرد:
با وجود آنکه مقدمات حضور معظمله در این مراسم مورد بررسی قرار گرفته بود، اما با توجه به ملاحظات جسمانی معظمله، بُعد مسافت و فراهم نشدن شرایط لازم برای انجام سفر، حضور ایشان میسر نگردید.
همچنین چند روز پیش از برگزاری مراسم، عدم امکان حضور معظمله اطلاع داده شده بود.
با این حال، متأسفانه علیرغم اطلاعرسانی قبلی، خبر حضور معظمله تا ساعات پایانی مراسم در برخی رسانهها منتشر شد و موجب بروز برخی ابهامات گردید.
پیکر رهبر شهید روی دستان خادمان حرم امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۴۲
روضه میثم مطیعی قبل از تدفین پیکر مطهر امام شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۲۴
قالیباف، اژهای و سیدحسن خمینی در تشییع رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۱۳
تا دقایقی دیگر خانواده آیت الله شهید خامنه ای با آقای شهید ایران وداع میکنند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۳:۴۹
اقامه نماز لیلهالدفن پس از خاکسپاری پیکر شهدا انجام خواهد شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۳:۲۳
به محض خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید ایران و شهدای خانواده ایشان، اطلاع رسانی می شود.
شام غریبان رهبر شهید در خیابان های مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۲:۳۸
صدای رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی طنینانداز شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۲:۲۹
تشییع پیکر امام شهید پس از اقامه نماز بر پیکر ایشان در حرم مطهر امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۲:۰۹
اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۲:۰۳
اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» توسط آیتالله حاج سیدمصطفی حسینی خامنهای در حرم مطهر امام رضا علیهالسلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۵۹
حضور فرزند ارشد رهبر شهید در حرم امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۴۹
حضور سید حسن خمینی، قالیباف، حجتالاسلام اژهای و مخبر در حرم مطهر رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۳۵
لحظه ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به همراه خانواده ایشان به حرم مطهر رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۲۸
یکی بهم بگه دروغه...
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۲۷
نوحهخوانی حاج مهدی رسولی در حرم مطهر رضوی ساعتی مانده به اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای
حرم امام رضا(ع) عاشورایی شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۲۵
تلگراف: مشهد به دریای سیاه و سرخ تبدیل شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۰:۵۸
روزنامه تلگراف شامگاه پنجشنبه در گزاشی نوشت: جمعیت در مشهد بهقدری مسیرها را مملو از جمعیت کرده بود، خودروی حامل رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به سختی میتوانست حرکت کند.
این روزنامه چاپ انگلیس در ادامه افزود: خیابانهای مشهد به دریایی از رنگهای سیاه و سرخ تبدیل شد؛ سیاه برای عزاداری و قرمز برای انتقامی که جمعیت با در دست داشتن پلاکاردهایی که خواستار ترور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بودند، مطالبه میکردند.
عصر امروز ۱۸ تیرماه، پیکر رهبر شهید پس از مراسم تشییع با حضور میلیونی مردم، وارد حرم مطهر رضوی شد.
با توجه به حضور گسترده مردم و ازدحام جمعیت در مسیر خیابان امام رضا (ع) مشهد، تمهیدات جدیدی برای انتقال پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در نظر گرفته شد.
تلویزیون خبری سیانان و بخش انگلیسیزبان الجزیره نیز ضمن اشاره به حضور گسترده مردم در مشهد، تصاویری را از این مراسم منتشر کردند.
مردم در انتظار ورود پیکر مطهر آقای شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۰:۳۸
زیارت امینالله توسط بنیفاطمه قبل از شروع نماز بر پیکر امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۰:۱۸
رهبر شهید انقلاب اینجا دفن میشوند؛ رواق دارالذکر حرم امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۵۱
انبوه جمعیت در کوچههای منتهی به خیابان امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۴۵
پیکر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم امام رضا دفن خواهد شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۳۷
اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس:
هم زمان که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در خیابانهای مشهد در حال انجام است، صحنهای حرم امام رضا(ع) پر و ظرفیت آن تکمیل شده است و مسئولان آستان قدس از مردم خواهش کردند دیگر به سمت حرم نیایند تا مراسم بدون مشکل و با کمترین تغییر در زمانبندی اعلام شده انجام شود.
قرار است پیکرها بخشی از مسیر را با مشایعت مردم طی کنند و از یک جایی به بعد با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل شوند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
پس از انتقال پیکرها به حرم هم قرار است در صحن پیامبر اعظم(ص)، به امامت آیتالله نوری همدانی بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان نماز خوانده و با حضور خانواده امام شهید انقلاب در محل دارالذکر حرم مطهر مراسم تدفین امام شهید انقلاب برگزار خواهد شد.
این غروب حرم امام رضا(ع) فرق میکند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۳۴
آماده سازی صحن ها برای شروع نماز
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۲۰
مشهد به اینگونه آمدنت عادت ندارد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۱۷
بماند به یادگار از حال و هوای خاصِ کنترلر مراقبت پرواز فرودگاه مشهد هنگام ورود هواپیمای حامل پیکر مطهر آقای شهید ایران
حضور وزیر اقتصاد در تشییع رهبر شهید در مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۰۶
قاب متفاوت هوایی از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۸:۲۸
خروج خودروی حامل پیکر رهبر شهید از مسیر اصلی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۸:۲۵
دقایقی پیش خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب از مسیر اصلی تشییع خارج شد تا طبق برنامه، جهت برگزاری مراسم نماز به حرم مطهر رضوی منتقل شود.
تصاویر اختصاصی رویترز از تجمع بزرگ مردم برای مراسم تشییع رهبر شهید ایران در مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۵۰
تصاویر هوایی از سیل جمعیت مردم مشهد در بدرقهٔ آقای شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۴۵
اعتراف سنگین مجری سابق CNN به سیل خروشان جمعیت در مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۳۷
پرچم متفاوت خونخواهی مردم: ترامپ را خواهیم کشت
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۱۰
ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۰۴
با تکمیل ظرفیت تمامی صحنها و رواقهای حرم رضوی، ستاد برگزاری مراسم از زائران و عزاداران درخواست کرد از مراجعه به محدودههای پرتراکم و ورودیهای بابالرضا و بابالجواد خودداری کنند.
تصاویر اختصاصی خبرگزاری ریانووستی روسیه از تشییع رهبر شهید در مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۶:۴۸
تصویری از خیل عظیم عاشقان رهبر شهید در کنار خودروی حامل شهدا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۶:۴۷
تصاویری از ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به مسیر تشییع در مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۶:۰۶
عزاداران پاکستانی در مشهد نوای «لبیک یا سید مجتبی» سر دادند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۶:۰۰
شعار «یالثارات الحسین علیهالسلام» ملت غیور ایران در لحظات ابتدایی تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» در مشهد مقدس
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۵۰
تصاویری از ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۴۸
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی بعد از ساعتها انتظار مردم مشهد وارد مسیر تشییع تا حرم مطهر رضوی شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۲۹
لحظه ورود پیکر رهبر شهید به مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۲۰
جمعیت صحن کوثر
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۰۷
سیل جمعیت در خیابان اطراف منتهی به حرم
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۰۶
پرواز جنگندههای خودی در آسمان مشهد برای تامین امنیت مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۴:۵۳
پیگیریها در مشهد نشان میدهد پرواز جنگندههای ارتش در استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید و برای تامین امنیت هوایی آسمان مراسم تشییع بر فراز خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی انجام شده است.
دقایقی قبل دو فروند میگ ۲۹ از فراز خیابانهای مملو از جمعیت مراسم تشییع شهر مشهد عبور کرد.
تصاویر هوایی از خروش سرخ مشهد در انتظار تشییع پیکر امام شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۴:۱۶
تصاویر اختصاصی خبرنگار تابناک از حضور پر شور عزاداران «آقای شهید ایران» در خیابان امام رضا (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۴:۰۷
عزاداری کفن پوشان سیستانی در حرم مطهر رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۴۷
زائری از یزد؛ ما آمدیم تا به جهانیان نشان دهیم پیرو خط رهبری هستیم
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۴۳
خیابانهای مشهد، صحنه سینهزنی دلدادگان رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۳۳
موج بیپایان عاشقان رهبر شهید در خیابانهای مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۳۲
قاب تابناک؛ عزادارانی که منتظر «آقای شهید ایران» هستند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۶
خیابانهای مشهد؛ اشک و دلدادگی برای آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۳
عزاداری منتظران آقای شهید ایران در خیابان امام رضا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۲
عزادارانی که منتظر «آقای شهید ایران» هستند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۰
لحظه جانسوز خروج پیکر زهرای ۱۴ ماهه، نوه شهید رهبر شهید انقلاب از هواپیما در فرودگاه مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۰۹
تصاویر هوایی از سیل عظیم جمعیت در خیابان امام رضا(ع) در تشییع پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۰۵
پدر و مادر شهید ماکان نصیری با تصویر فرزند خود در مراسم تشییع آقای شهید ایران شرکت کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۰۴
لحظه اعلام خبر رسیدن پیکر امام شهید به مشهد در حرم مطهر رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۵۹
سیل جمعیت از خیابان امام رضا به سمت حرم
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۵۵
نماز بر پیکر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم امام رضا (ع) اقامه میشود
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۵۲
مراسم استقبال و تشییع ساعت ۱۴ امروز (پنجشنبه ۱۸ تیرماه) از خیابان امام رضا (علیهالسلام) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی در صحن پیامبر اعظم (ص) (جامع رضوی) به امامت آیت الله نوری همدانی اقامه خواهد شد. براین اساس نماز در تمامی خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
پنجره متفاوتی به لحظات اولیه استقبال مردم عزادار حاضر در فرودگاه مشهد از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۴۵
چشم انتظاری مردم در خیابانهای مشهد دو ساعت مانده به آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبرشهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۴۰
جمعیت حاضر در خیابان امام رضا در انتظار تشییع تاریخی قائد شهید امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۳۹
در انتظار رهبر آزادیخواهان جهان
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۳۴
حضور گستردۀ مردم عزادار امام شهید اطراف حرم مطهر رضوی ساعاتی پیش از آغاز رسمی مراسم تشییع
حرم رضوی و صحنهای آزادی و انقلاب مزین به عکسهای رهبر شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۱۹
همراهی جنگندههای ارتش با هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۱۳
تصاویر اختصاصی KHAMENEI.IR از همراهی جنگندههای ارتش با هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان، لحظاتی قبل از ورود به فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد.
حضور گسترده عزاداران قبل از شروع مراسم تشییع رهبر شهید در بلوار امام رضا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۴۴
زائر پاکستانی: شهید خامنهای امام همه امت اسلامی بودند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۳۸
زائر پاکستانی آقای شهید ایران که به همراه خانواده خود برای تشییع پیکر پاک قائد شهید انقلاب اسلامی به مشهد مقدس سفر کرده است معتقد است که آیتالله خامنهای (قدس) امام همه امت اسلامی بودند.
فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم در متروی مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۳۶
ممنونم اگر نروی...
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۲۵
در آخرین ساعات مانده به مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس و به یاد دیدارهای خاطرهانگیز «آقای شهید ایران» نماهنگ جدید KHAMENEI.IR را ببییند.
هیچ تغییری در ساعت تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد ایجاد نشده است
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۱۷
سخنگوی ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید: علیرغم موضوعات مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تغییر ساعت تشییع پیکر قائد امت در مشهد اما تاکنون هیچ تغییری در ساعت تشییع در مشهدالرضا ایجاد نشده است.
مراسم طبق برنامهریزی از پیش تعیین شده در ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.
خیابان امام رضا پیش از آغاز مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۱۶