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مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت

پیکر مطهر آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای دومین رهبر انقلاب اسلامی پس از برگزاری مراسم‌های باشکوه وداع و تشییع در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد، لحظاتی پیش با حضور خانواده، مسئولان، خادمان حرم رضوی و جمعی از دوستداران و منتقمان خویش، در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در رواق دارالذکر به خاک سپرده شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۵۲
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25359 بازدید

مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/ نماز فرزند بر پیکر مطهر پدر

 
به گزارش تابناک؛ پیکر مطهر آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، پس از تشییع باشکوه در تهران، قم و عراق، امروز پنجشنبه ۱۸ تیر، وارد مشهد مقدس شد؛ شهری که او خود سال‌ها میزبان زائرانش بود و امروز خود میهمان عاشقانی شده است که برای وداعی دیگر، خیابان‌ها را پر کرده‌اند.
 
مشهد امروز دیگر شهری نیست که زائران را به حرم می‌کشاند؛ شهری است که در سوگ صاحب‌خانه‌اش نفس‌هایش را حبس کرده است. ساعت‌های رسمی در اینجا از کار افتاده‌اند؛ آنچه زمان را تعیین می‌کند، دل‌های بی‌قرار مردمی است که از شب قبل در خیابان امام رضا(ع) گرد آمده‌اند. پرچم‌های سرخ انتقام در اهتزاز است و نوای مداحی‌های حماسی و سوزناک، فضای شهر را آکنده از شور و اندوهی مقدس ساخته بود.
 
از پیرزنان ویلچرنشین تا جوانان خالکوبی‌شده از سیستان و بلوچستان، همه در این مسیر یکصدا شده‌ بودند؛ نه برای تشریفات، که برای وداع با کسی که برایشان «دین، ناموس و ایران» بود. خانه‌های اطراف خیابان به موکب تبدیل شده و چای و نذری، این بار نه یک پذیرایی ساده، که رنگ و بوی همبستگی ملی و عشق بی‌ریا داشت.
 
در میان این شور حسینی، حرف‌ها تند و قاطع بود؛ از خون‌خواهی تا پاسخ به تهدیدهای دشمن. مردم اینجا می‌دانستند که این فقط یک تشییع نیست؛ حماسه‌ای است که تاریخ آن را به یاد خواهد آورد؛ حماسه‌ای که در آن عشق، سوگ و مقاومت در هم تنیده شده و مشهد را برای همیشه در خاطره‌ها ماندگار خواهد کرد.

‌‌مردم عزادار از استان‌های مختلف به ویژه استان‌های جنوبی و شرقی کشور با سفر به مشهد مقدس در این مراسم معنوی که از ساعت 14 امروز از خیابان امام رضا (ع) ‌آغاز شد، حضور داشتند تا «آقای شهید ایران» را برای همیشه به آرامگاه ابدی در حرم شمس الشموس مشایعت و تشییع کنند.

‌ا‌مت مبعوث‌شده‌‌ ایران از شب گذشته وارد خیابان‌ امام رضا (ع) شدند و چشم‌ها به راه ماند؛ به راه رسیدن پیکری که مردم آمده‌اند و با تمام وجود، آخرین سلام و آخرین بدرقه را نثار رهبرشهیدشان کردند؛ وداعی که بی‌تردید در تاریخ مشهد و در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند.

پس از بدرقه باشکوه مردم در خیابان‌های مشهد مقدس، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب وارد حرم مطهر رضوی شد؛ لحظه‌ای ماندگار که با حضور خیل عظیم عزاداران و در جوار بارگاه امام رئوف(ع) رقم خورد.همزمان با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به حرم مطهر رضوی، جمعی از مسئولان و چهره‌های سیاسی از جمله محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمد مخبر، آیت‌الله علم‌الهدی و سیدحسن خمینی در حرم رضوی حضور یافتند.

آغاز اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» و مرجع عالیقدر شیعیان جهان حضرت آیت‌الله العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای توسط آیت‌الله حاج سیدمصطفی حسینی خامنه‌ای فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام اقامه شد.

پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی، ‌پیکر ایشان بر دستان مردم داغدار تا جایگاه تشییع ‌شد.

پیکر مطهر آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای دومین رهبر انقلاب اسلامی پس از برگزاری مراسم‌های باشکوه وداع و تشییع در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد، با حضور خانواده، مسئولان، خادمان حرم رضوی و جمعی از دوستداران و منتقمان خویش، در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در رواق دارالذکر به خاک سپرده شد.

 

اینک ما و وحشت دنیای بی علی...
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۱:۴۸

مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/ نماز فرزند بر پیکر مطهر پدر

نقطه پایان کانال اخبار رهبر شهید انقلاب در ساعت ۱:۲۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۱:۴۷

مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/ نماز فرزند بر پیکر مطهر پدر

طواف پیکر شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای در کنار ضریح حضرت علی‌ بن موسی‌الرضا علیه‌السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۱:۴۵
تعداد بازدید : 567
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روضه‌خوانی حاج محمود کریمی در کنار ضریح امام رضا (ع) برای رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۵۳
تعداد بازدید : 540
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زهرا کوچولو هم طواف داده شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۵۱
تعداد بازدید : 470
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علت عدم حضور آیت الله نوری همدانی برای اقامه نماز امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۴۳



در پی عدم حضور آیت الله العظمی نوری همدانی برای اقامه نماز میت برای امام شهید دفتر معظم له اطلاعیه صادر کرد: 

با وجود آنکه مقدمات حضور معظم‌له در این مراسم مورد بررسی قرار گرفته بود، اما با توجه به ملاحظات جسمانی معظم‌له، بُعد مسافت و فراهم نشدن شرایط لازم برای انجام سفر، حضور ایشان میسر نگردید.

همچنین چند روز پیش از برگزاری مراسم، عدم امکان حضور معظم‌له اطلاع داده شده بود.
با این حال، متأسفانه علی‌رغم اطلاع‌رسانی قبلی، خبر حضور معظم‌له تا ساعات پایانی مراسم در برخی رسانه‌ها منتشر شد و موجب بروز برخی ابهامات گردید.

پیکر رهبر شهید روی دستان خادمان حرم امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۴۲
تعداد بازدید : 464
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روضه میثم مطیعی قبل از تدفین پیکر مطهر امام شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۲۴
تعداد بازدید : 469
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قالیباف، اژه‌ای و سیدحسن خمینی در تشییع رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ - ۰۰:۱۳

مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/ نماز فرزند بر پیکر مطهر پدر

تا دقایقی دیگر خانواده آیت الله شهید خامنه ای با آقای شهید ایران وداع می‌کنند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۳:۴۹
تعداد بازدید : 678
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اقامه نماز لیله‌الدفن پس از خاکسپاری پیکر شهدا انجام خواهد شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۳:۲۳

مشهد؛ شهر بی‌خوابِ عشق در آستانه وداع با رهبر شهید/ خیابان امام رضا(ع) میزبان حماسه ای بی وقفه


به محض خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید ایران و شهدای خانواده ایشان، اطلاع رسانی می شود.

شام غریبان رهبر شهید در خیابان های مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۲:۳۸
تعداد بازدید : 368
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صدای رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی طنین‌انداز شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۲:۲۹
تعداد بازدید : 416
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فیلم اصلی
تشییع پیکر امام شهید پس از اقامه نماز بر پیکر ایشان در حرم مطهر امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۲:۰۹
تعداد بازدید : 399
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فیلم اصلی
اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۲:۰۳
تعداد بازدید : 498
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فیلم اصلی
اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» توسط آیت‌الله حاج سیدمصطفی حسینی خامنه‌ای در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۵۹
تعداد بازدید : 583
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فیلم اصلی
حضور فرزند ارشد رهبر شهید در حرم امام ‌رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۴۹
تعداد بازدید : 479
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فیلم اصلی
حضور سید حسن خمینی، قالیباف، حجت‌الاسلام اژه‌ای و مخبر در حرم مطهر رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۳۵
تعداد بازدید : 464
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فیلم اصلی
لحظه ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به همراه خانواده ایشان به حرم مطهر رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۲۸
تعداد بازدید : 433
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یکی بهم بگه دروغه...
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۲۷
تعداد بازدید : 253
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 نوحه‌خوانی حاج مهدی رسولی در حرم مطهر رضوی ساعتی مانده به اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای

حرم امام ‌رضا(ع) عاشورایی شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۱:۲۵
تعداد بازدید : 144
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تلگراف: مشهد به دریای سیاه و سرخ تبدیل شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۰:۵۸

مشهد؛ شهر بی‌خوابِ عشق در آستانه وداع با رهبر شهید/ خیابان امام رضا(ع) میزبان حماسه ای بی وقفه

روزنامه تلگراف شامگاه پنجشنبه در گزاشی نوشت: جمعیت در مشهد به‌قدری مسیرها را مملو از جمعیت کرده بود، خودروی حامل رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به سختی می‌توانست حرکت کند.

این روزنامه چاپ انگلیس در ادامه افزود: خیابان‌های مشهد به دریایی از رنگ‌های سیاه و سرخ تبدیل شد؛ سیاه برای عزاداری و قرمز برای انتقامی که جمعیت با در دست داشتن پلاکاردهایی که خواستار ترور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بودند، مطالبه می‌کردند.

عصر امروز ۱۸ تیرماه، پیکر رهبر شهید پس از مراسم تشییع با حضور میلیونی مردم، وارد حرم مطهر رضوی شد. 

با توجه به حضور گسترده مردم و ازدحام جمعیت در مسیر خیابان امام رضا (ع) مشهد، تمهیدات جدیدی برای انتقال پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در نظر گرفته شد.

تلویزیون خبری سی‌ان‌ان و بخش انگلیسی‌زبان الجزیره نیز ضمن اشاره به حضور گسترده مردم در مشهد، تصاویری را از این مراسم منتشر کردند.

مردم در انتظار ورود پیکر مطهر آقای شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۰:۳۸
تعداد بازدید : 170
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فیلم اصلی
زیارت امین‌الله توسط بنی‌فاطمه قبل از شروع نماز بر پیکر امام شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۲۰:۱۸
تعداد بازدید : 183
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فیلم اصلی
رهبر شهید انقلاب اینجا دفن می‌شوند؛ رواق دارالذکر حرم امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۵۱
تعداد بازدید : 666
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فیلم اصلی
انبوه جمعیت در کوچه‌های منتهی به خیابان امام رضا(ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۴۵
تعداد بازدید : 173
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فیلم اصلی
پیکر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم امام رضا دفن خواهد شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۳۷



اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس:
هم زمان که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در خیابان‌های مشهد در حال انجام است، صحن‌های حرم امام رضا(ع) پر و ظرفیت آن تکمیل شده است و مسئولان آستان قدس از مردم خواهش کردند دیگر به سمت حرم نیایند تا مراسم بدون مشکل و با کم‌ترین تغییر در زمان‌بندی اعلام شده انجام شود.

قرار است پیکرها بخشی از مسیر را با مشایعت مردم طی کنند و از یک جایی به بعد با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل شوند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. 

پس از انتقال پیکرها به حرم هم قرار است در صحن پیامبر اعظم(ص)، به امامت آیت‌الله نوری همدانی بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان نماز خوانده و با حضور خانواده امام شهید انقلاب در محل دارالذکر حرم مطهر مراسم تدفین امام شهید انقلاب برگزار خواهد شد.

این غروب حرم امام رضا(ع) فرق می‌کند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۳۴
تعداد بازدید : 155
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آماده سازی صحن ها برای شروع نماز
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۲۰
تعداد بازدید : 120
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مشهد به این‌گونه آمدنت عادت ندارد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۱۷
تعداد بازدید : 172
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بماند به یادگار از حال و هوای خاصِ کنترلر مراقبت پرواز فرودگاه مشهد هنگام ورود هواپیمای حامل پیکر مطهر آقای شهید ایران

حضور وزیر اقتصاد در تشییع رهبر شهید در مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۹:۰۶

مشهد؛ شهر بی‌خوابِ عشق در آستانه وداع با رهبر شهید/ خیابان امام رضا(ع) میزبان حماسه ای بی وقفه

قاب متفاوت هوایی از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۸:۲۸
تعداد بازدید : 332
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خروج خودروی حامل پیکر رهبر شهید از مسیر اصلی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۸:۲۵
دقایقی پیش خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب از مسیر اصلی تشییع خارج شد تا طبق برنامه، جهت برگزاری مراسم نماز به حرم مطهر رضوی منتقل شود.

 

تصاویر اختصاصی رویترز از تجمع بزرگ مردم برای مراسم تشییع رهبر شهید ایران در مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۵۰
تعداد بازدید : 304
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تصاویر هوایی از سیل جمعیت مردم مشهد در بدرقهٔ آقای شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۴۵
تعداد بازدید : 221
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اعتراف سنگین مجری سابق CNN به سیل خروشان جمعیت در مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۳۷
تعداد بازدید : 237
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پرچم متفاوت خون‌خواهی مردم: ترامپ را خواهیم کشت
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۱۰
تعداد بازدید : 189
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ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۷:۰۴

با تکمیل ظرفیت تمامی صحن‌ها و رواق‌های حرم رضوی، ستاد برگزاری مراسم از زائران و عزاداران درخواست کرد از مراجعه به محدوده‌های پرتراکم و ورودی‌های باب‌الرضا و باب‌الجواد خودداری کنند.

تصاویر اختصاصی خبرگزاری ریانووستی روسیه از تشییع رهبر شهید در مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۶:۴۸
تعداد بازدید : 212
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تصویری از خیل عظیم عاشقان رهبر شهید در کنار خودروی حامل شهدا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۶:۴۷

مشهد؛ شهر بی‌خوابِ عشق در آستانه وداع با رهبر شهید/ خیابان امام رضا(ع) میزبان حماسه ای بی وقفه

تصاویری از ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به مسیر تشییع در مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۶:۰۶
تعداد بازدید : 269
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فیلم اصلی
عزاداران پاکستانی در مشهد نوای «لبیک یا سید مجتبی» سر دادند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۶:۰۰
تعداد بازدید : 162
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شعار «یالثارات الحسین علیه‌السلام» ملت غیور ایران در لحظات ابتدایی تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» در مشهد مقدس
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۵۰
تعداد بازدید : 139
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فیلم اصلی
تصاویری از ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۴۸
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی بعد از ساعتها انتظار مردم مشهد وارد مسیر تشییع تا حرم مطهر رضوی شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۲۹
تعداد بازدید : 209
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فیلم اصلی
لحظه ورود پیکر رهبر شهید به مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۲۰
تعداد بازدید : 234
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جمعیت صحن کوثر
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۰۷
تعداد بازدید : 179
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سیل جمعیت در خیابان اطراف منتهی به حرم
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۵:۰۶
تعداد بازدید : 179
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پرواز جنگنده‌های خودی در آسمان مشهد برای تامین امنیت مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۴:۵۳

پیگیری‌‌ها در مشهد نشان می‌دهد پرواز جنگنده‌های ارتش در استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید و برای تامین امنیت هوایی آسمان مراسم تشییع بر فراز خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی انجام شده‌ است.

دقایقی قبل دو فروند میگ ۲۹ از فراز خیابان‌های مملو از جمعیت مراسم تشییع‌  شهر مشهد عبور کرد.

تصاویر هوایی از خروش سرخ مشهد در انتظار تشییع پیکر امام شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۴:۱۶
تعداد بازدید : 380
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تصاویر اختصاصی خبرنگار تابناک از حضور پر شور عزاداران «آقای شهید ایران» در خیابان امام رضا (ع)
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۴:۰۷
تعداد بازدید : 252
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عزاداری کفن پوشان سیستانی در حرم مطهر رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۴۷
تعداد بازدید : 254
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زائری از یزد؛ ما آمدیم تا به جهانیان نشان دهیم پیرو خط رهبری هستیم
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۴۳
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خیابان‌های مشهد، صحنه سینه‌زنی دلدادگان رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۳۳
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موج بی‌پایان عاشقان رهبر شهید در خیابان‌های مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۳۲
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قاب تابناک؛ عزادارانی که منتظر «آقای شهید ایران» هستند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۶
خیابان‌های مشهد؛ اشک و دلدادگی برای آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۳
تعداد بازدید : 125
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عزاداری منتظران آقای شهید ایران در خیابان امام رضا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۲
تعداد بازدید : 82
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عزادارانی که منتظر «آقای شهید ایران» هستند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۰
تعداد بازدید : 98
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لحظه جانسوز خروج پیکر زهرای ۱۴ ماهه، نوه شهید رهبر شهید انقلاب از هواپیما در فرودگاه مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۰۹
تعداد بازدید : 343
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تصاویر هوایی از سیل عظیم جمعیت در خیابان امام رضا(ع) در تشییع پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۰۵
تعداد بازدید : 233
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پدر و مادر شهید ماکان نصیری با تصویر فرزند خود در مراسم تشییع آقای شهید ایران شرکت کردند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۳:۰۴
تعداد بازدید : 184
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لحظه اعلام خبر رسیدن پیکر امام شهید به مشهد در حرم مطهر رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۵۹
تعداد بازدید : 192
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سیل جمعیت از خیابان امام رضا به سمت حرم
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۵۵
تعداد بازدید : 145
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نماز بر پیکر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم امام رضا (ع) اقامه می‌شود
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۵۲

مراسم استقبال و تشییع ساعت ۱۴ امروز (پنجشنبه ۱۸ تیرماه) از خیابان امام رضا (علیه‌السلام) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی در صحن پیامبر اعظم (ص) (جامع رضوی) به امامت آیت الله نوری همدانی اقامه خواهد شد. براین اساس نماز در تمامی خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

پنجره‌ متفاوتی به لحظات اولیه استقبال مردم عزادار حاضر در فرودگاه مشهد از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۴۵
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چشم انتظاری مردم در خیابانهای مشهد دو ساعت مانده به آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبرشهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۴۰
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جمعیت حاضر در خیابان امام رضا در انتظار تشییع تاریخی قائد شهید امت
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۳۹
تعداد بازدید : 111
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در انتظار رهبر آزادی‌خواهان جهان
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۳۴

حضور گستردۀ مردم عزادار امام شهید اطراف حرم مطهر رضوی ساعاتی پیش از آغاز رسمی مراسم تشییع 

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حرم رضوی و صحن‌های آزادی و انقلاب مزین به عکس‌های رهبر شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۱۹
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همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۲:۱۳
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تصاویر اختصاصی KHAMENEI.IR از همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان، لحظاتی قبل از ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد.

حضور گسترده عزاداران قبل از شروع مراسم تشییع رهبر شهید در بلوار امام رضا
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۴۴
تعداد بازدید : 253
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زائر پاکستانی: شهید خامنه‌ای امام همه امت اسلامی بودند
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۳۸
تعداد بازدید : 132
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 زائر پاکستانی آقای شهید ایران که به همراه خانواده خود برای تشییع پیکر پاک قائد شهید انقلاب اسلامی به مشهد مقدس سفر کرده است معتقد است که آیت‌الله خامنه‌ای (قدس) امام همه امت اسلامی بودند.

فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم در متروی مشهد
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۳۶
تعداد بازدید : 132
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ممنونم اگر نروی...
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۲۵
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 در آخرین ساعات مانده به مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس و به یاد دیدار‌های خاطره‌انگیز «آقای شهید ایران» نماهنگ جدید KHAMENEI.IR را ببییند.

هیچ تغییری در ساعت تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد ایجاد نشده است
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۱۷
سخنگوی ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید: علیرغم موضوعات مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تغییر ساعت تشییع پیکر قائد امت در مشهد اما تاکنون هیچ تغییری در ساعت تشییع در مشهدالرضا ایجاد نشده است.
 
مراسم طبق برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده در ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.
خیابان امام رضا پیش از آغاز مراسم تشییع
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ - ۱۱:۱۶
تعداد بازدید : 215
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رهبرشهید رهبرشهیدانقلاب تشییع رهبر شهید انقلاب مراسم تدفین آیت الله سید علی حسینی خامنه ای
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
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