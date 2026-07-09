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تأیید حمله به نقاطی از کبودرهنگ +جزییات

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان از حمله دشمن به نقاطی از شهرستان کبودرآهنگ در این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۵۱
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تأیید حمله به نقاطی از کبودرهنگ +جزییات

حمزه امرایی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت که این حمله خوشبختانه آسیب انسانی و خسارتی در پی نداشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با بیان اینکه امنیت در استان همدان برقرار است و شهروندان نگرانی نداشته باشند، تاکید کرد که دستگاه‌های امدادی و نجات استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
4
20
پاسخ
حمله به همدان احتمالا کار اسراییل است .
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