تأیید حمله به نقاطی از کبودرهنگ +جزییات

حمزه امرایی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت که این حمله خوشبختانه آسیب انسانی و خسارتی در پی نداشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با بیان اینکه امنیت در استان همدان برقرار است و شهروندان نگرانی نداشته باشند، تاکید کرد که دستگاه‌های امدادی و نجات استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.