ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید به فرودگاه مشهد
هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی دقایقی پیش در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد به زمین نشست و این شهر مقدس در آستانه برگزاری آیین تشییع و وداع، میزبان پیکر رهبر شهید امت شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ همزمان با ورود پیکر مطهر رهبر شهید به مشهد مقدس، فضای این شهر حال و هوایی متفاوت به خود گرفته و جمعی از مسئولان، خادمان و دستاندرکاران برگزاری مراسم برای استقبال و انجام برنامههای پیشبینیشده در فرودگاه حضور یافتهاند.
ورود پیکر مطهر رهبر شهید به مشهد، آغاز مرحلهای تازه از برنامههای وداع و تشییع در این شهر است؛ مراسمی که قرار است با حضور گسترده زائران، مجاوران و دلدادگان برگزار شود.
از ساعات اولیه، مسیرهای منتهی به محل برگزاری آیینهای تشییع شاهد حضور گسترده مردم و زائرانی است که از نقاط مختلف کشور خود را به مشهد رساندهاند تا در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور داشته باشند.
تدابیر لازم برای استقبال، خدمترسانی و تسهیل حضور زائران در این آیین از سوی دستگاههای اجرایی و خدمترسان استان خراسان رضوی پیشبینی شده است.