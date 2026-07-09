استوری خلاقانه و پربازدید هادی چوپان +عکس

هادی چوپان که در سال‌های اخیر شهرت زیادی کسب کرده و به نوعی در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه است.

به گزارش تابناک؛ هادی چوپان که در سال‌های اخیر شهرت زیادی کسب کرده و به نوعی در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه است، روز گذشته با انتشار این تصویر که در نمای بسیار نزدیک از صورتش ثبت شده، سهم خودش را در عزای رهبر شهید انقلاب نشان داد. این استوری مورد توجه کاربران قرار گرفته است.