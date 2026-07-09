صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استوری خلاقانه و پربازدید هادی چوپان +عکس

هادی چوپان که در سال‌های اخیر شهرت زیادی کسب کرده و به نوعی در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۴۵
| |
8044 بازدید
|
۶

به گزارش تابناک؛ هادی چوپان که در سال‌های اخیر شهرت زیادی کسب کرده و به نوعی در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه است، روز گذشته با انتشار این تصویر که در نمای بسیار نزدیک از صورتش ثبت شده، سهم خودش را در عزای رهبر شهید انقلاب نشان داد. این استوری مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

استوری خلاقانه و پربازدید هادی چوپان +عکس

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
هادی چوپان رهبرشهید استوری
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استوری تحسین برانگیز آرنولد برای هادی چوپان
استوری تلخ فرزند سردار حاجی زاده از شهادت پدر
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
استوری عاشقانه جدید هادی چوپان با همسرش
منتظر فصل جدید سریال «نون خ» باشید
قابلیت جدید اینستاگرام را می‌شناسید؟
نظرسنجی معاون باشگاه دولتی درباره بوتاکس خودش!
استوری معنادار بازیکنان تیم ملی بعد از هو شدن!
ارسال استوری در توییتر برای همه کاربران فعال شد
استوری امیر قلعه‌نویی برای وداع رهبر شهید
ویژگی «استوری» به اپلیکیشن «بله» اضافه شد
استوری جنجالی دختر دونده ایران
استوری رامین رضاییان و ابراز علاقه‌اش به استقلال
استوری تند و جنجالی هادی چوپان
استوری از یوتیوب حذف شد
استوری صفحه تیم ملی فوتبال در وصف خلیج فارس
اضافه شدن قابلیت ارسال استوری به تلگرام
فرهاد مجیدی: استقلال و پرسپولیس؟ مهم اینست که مثل علی دایی آدم خوبی باشیم
ارسال استوری در توییتر برای همه کاربران فعال شد
استوری اینستاگرامی‌ها پخش شد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
78
58
پاسخ
دمت گرم پهلوان
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
47
34
پاسخ
دمت گرم هادی چوپان ❤️
میلاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
44
34
پاسخ
دمت گرم هادی چوپان ❤️
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
44
22
پاسخ
آقا جان رستم خیال ما بودی...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
23
63
پاسخ
آخر این کجاش خلاقانه است که فرمودید.
اسلام پیروز است
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
26
19
پاسخ
یاشاسین اقای چوپان که همیشه ثابت کرده یک جان فدای واقعی برای نظام جمهوری اسلامی است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nyT
tabnak.ir/005nyT