صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شهادت استوار دوم در حملات آمریکا+عکس

«استوار دوم علیرضا بالیده» از فرزند خراسان جنوبی حین انجام ماموریت در شهرستان بوشهر در پی اقدام اخیر جنایتکارانه رژیم تروریستی آمریکا به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۴۴
| |
5065 بازدید
|
۴

شهادت استوار دوم در حملات آمریکا+عکس

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در پی شهادت جمعی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیز شهادت «استوار دوم علیرضا بالیده» فرزند یکی از همکاران انتظامی استان، پیامی صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در پیام سردار حسن شجاعی نسب بار دیگر دست پلید استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار، از آستین کینه بیرون آمد و جمعی از دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران را در حین انجام مأموریت در شهرستان بوشهر به فیض عظیم شهادت رساند، این جنایت‌ها که نشان از استیصال دشمن در برابر اقتدار نیروهای مسلح ما دارد، نه تنها خللی در عزم ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه اراده ما را در تداوم راه روشن رهبر شهید قائد بزرگ امت اسلامی (ره) و دیگر شهدای والامقام انقلاب را برای دستیابی به قله‌های عزت و امنیت، استوارتر می‌سازد.

وی افزود: در میان این ستارگان درخشان ایثار، شهادت مظلومانه جوان برومند،شهید «استوار دوم علیرضا بالیده»فرزند رشید یکی از همکاران مخلص و متعهد ما در مجموعه انتظامی استان خراسان جنوبی، موجب تأثر و در عین حال افتخار شد، این شهید والامقام که در مکتب ایثار و خانواده‌ای ولایت‌مدار پرورش یافته بود، با نثار خون پاک خود پیوند سلحشوری ارتش و انتظامی را در حفاظت از کیان بصیرت و امنیت کشور با شکوهی هرچه تمام‌تر به تصویر کشید.

سردار شجاعی نسب بیان کرد: اینجانب با محکومیت شدید اقدامات خصمانه دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم، عروج ملکوتی این سرباز سرافراز ولایت را به محضر مقدس حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، نایب برحق ایشان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، همرزمان غیور در ارتش قهرمان و به‌ویژه به همکار گرامی (پدر بزرگوار شهید) و خانواده صبور و معزز «بالیده» تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

وی ادامه داد: از درگاه خداوند متعال برای آن شهید راه امنیت، علو درجات و همنشینی با شهدای کربلا و برای بازماندگان، صبر جمیل و ثبات قدم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

شهادت استوار دوم در حملات آمریکا+عکس

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
شهادت حملات آمریکا حمله آمریکا به ایران جنایت آمریکا
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسامی شهدای حمله آمریکا به خوزستان اعلام شد
خاطراتی از معمار دیپلماسی نظامی ایران/این دو شهید، پیشمرگ حاج‌قاسم بودند
پاسخ قرارگاه خاتم‌الانبیا به حملات بامدادی آمریکا
اژه‌ای: تا ابد داغدار دانش‌آموزان میناب هستیم
شهادت ۳ نفر در حمله رژیم آمریکایی-صهیونی به اهواز
بیانیه الحشد الشعبی درباره حملات آمریکا به عراق
رئیس سازمان اطلاعات فراجا به شهادت رسید
ترامپ: دوباره به ایران حمله می‌کنیم
سردار نائینی تیری در چشم دشمنان ایران و انقلاب اسلامی بود
شهادت ۹ نفر از مدافعان وطن در بوشهر+ اسامی شهدا
شهادت یک خانواده در حمله به منزل مسکونی رامسر
آغاز بازسازی کمپ تیم‌های ملی و فدراسیون کشتی
بازار بورس امارات ریخت
وزارت دفاع: راه و مکتب شهید نصیرزاده ادامه دارد
آخرین وضعیت مصدومان حملات آمریکا+جزییات
نقش مایکروسافت در میناب برملا شد
پلاک و دست‌نوسته شهید سید عبدالرحیم موسوی
عکس: نخستین تصویر از مزار سردار شهید پاکپور‌
انتقاد صریح عضو دفتر رهبرانقلاب به اظهارات روحانی
پارلمان عراق جلسه‌ اضطراری برگزار می‌کند
افزایش قربانیان جنایت آمریکا در موصل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
27
17
پاسخ
نتیجه مذاکره با شیطان !!!
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
مذاکره نکینم چکار کنیم بجنگیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
15
24
پاسخ
جواب این خونها کی میده ، از سربازان آمریکایی بکشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
11
17
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nyS
tabnak.ir/005nyS