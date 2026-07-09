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فوری/ حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا

ارتش جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌ها و مراکز راهبردی ارتش آمریکا در بحرین، قطر و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۴۲
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3372 بازدید
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۴

فوری/ حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از کشور و یگان های ارتش و در پاسخ به آن جنایت، ساعتی قبل و در ادامه حملات ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره ای (سایت اخطار اولیه) در قطر و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف حجم انبوه انواع پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ارتش تاکید کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) با اقتدار و تحت هیچ شرایط اجازه تحقق اهداف و آرزوهای رییس جمهور نابخرد ایالات متحده را نخواهند داد و تا پیروزی نهایی از آرمان های والای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
15
پاسخ
امارات را بزنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
3
16
پاسخ
چرا پایگاه میزنید وقتی اونا زیرساخت میزنند ؟ زیرساخت بزنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
زیر ساخت کدام کشور را بزنیم ؟؟؟ آمریکا ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
جو ندهید . زدن یک پل نسبتا کوچک اسمش زدن زیر ساخت نیست . آمریکا جراتش رو داشت سد کرج رو می زد . پل ورسک رو می زد . چون می دونه ورود به اون ماجرا یعنی ... جو ندهید . هر چند عزیزانی از دست دادیم اما اینها بیشتر نمایشی است تا کاری با ارزش نظامی بالا .
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