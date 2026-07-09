از چهارشنبه شب تا بامداد پنجشنبه 18 تیر ماه صدای انفجار در نقاطی از جنوب ایران به گوش رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ حملات آمریکا علیه ایران از حوالی ساعت ۲۳:۱۰ چهارشنبه شب از بندرعباس آغاز شده است؛ پس از آغاز این حملات، علاوه بر ادعای سنتکام مبنی بر اینکه نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده حملات تکمیلی علیه ایران آغاز کرده‌اند، یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: «نیروهای آمریکایی در حال حمله به اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز هستند.»

در نخستین واکنش‌ها از سوی مقامات ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «آمریکایی ها بدانند پاسخ کوبنده‌ای به آنها خواهیم داد.»

صدای انفجار در گلستان

حوالی ساعت ۲:۵۰ فارس مدعی شد: «دقایقی پیش مردم آق‌قلا صدای چند انفجار از محدوده این شهر شنیدند. هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست و هنوز دربارۀ این انفجارها جزییات رسمی منتشر نشده است. برخی منابع محلی از اصابت چندین پرتابۀ دشمن به پل آق‌تکه‌خان در مسیر ریل قطار در محدودۀ غربی شهر آق‌قلا خبر می‌دهند.»

صدای انفجار در ایرانشهر

حوالی ۱:۲۰ بامداد پنجشنبه به گفته مهر، صدای چند انفجار در شمال شرق شهر ایرانشهر شنیده شد در استان سیستان و بلوچستان به گوش رسیده است.

صداوسیما به نقل از منابع محلی اشاره دارد در ساختمان و باند پرواز فرودگاه ایرانشهر انفجار صورت گرفته و هم اکنون دود در آسمان مشاهده می‌شود.

صدای انفجار در بندرعباس

همزمان با فعال شدن پدافند هوایی در اطراف بندرعباس، صدای چندین انفجار در این شهر شنیده شد. بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، هیچ‌گونه برخورد یا اصابت در شهرستان‌های بندرعباس، قشم و سیریک گزارش نشده است. همچنین از شنیده شدن صدای حدود ۸ انفجار و فعالیت پدافند هوایی در بندرعباس خبر داده شد.

صدای انفجار در سیریک

حوالی ساعت ۱۱:۱۵ نیز صدای چند انفجار در بندرعباس و سیریک به گوش رسید. گزارش‌ها حاکی است بخشی از این صداها از سمت دریا و در محدوده ساحل غربی سیریک شنیده شده است.

صدای انفجار در کنارک و چابهار

لحظاتی بعد، صدای حدود ۱۰ انفجار در چابهار و کنارک شنیده شد و برق بخشی از شهر چابهار نیز قطع شد. همچنین تسنیم مدعی شد در پی حمله آمریکا به مناطقی از بندر چابهار، ترکش برخی از پرتابه‌ها به بیمارستان امام علی (ع) این شهر اصابت کرد. اما رئیس بیمارستان امام علی(ع) چابهار با تکذیب شایعه منتشر شده درباره تخریب بخشی از این مرکز درمانی در پی وقوع انفجار امشب، اعلام کرد: این خبر صحت ندارد و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه دارد.

در پی این حمله مدیرعامل شرکت توزیع برق سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل بر اثر حملات سه خط برق در شهرستان چابهار قطع شد. با تلاش همکاران دو خط به مدار بازگشته و یک خط دیگر نیز به زودی برقرار خواهد شد.

بعلاوه میزان نوشت: «حمله به شهر ساحلی چابهار با چند پرتابه خسارت‌هایی به اسکله شهید بهشتی و اسکله کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد کرده است.»

همچنین محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقۀ آزاد چابهار گفت: «در جریان حمله ساعتی پیش آمریکا به چابهار، ابرج مراقبت کنترل ترافیک دریایی منطقه آزاد چابهار هدف قرار گرفت و آسیب دید. در این حملات یکی از انبارهای منطقه آزاد چابهار نیز هدف قرار گرفته است.»

صدای انفجار در بوشهر

در بخش‌هایی از استان بوشهر نیز صدای انفجار گزارش شده است. تاکنون جزئیات دقیقی درباره منشأ و ماهیت این صداها منتشر نشده است.

همچنین حوالی ۰۰:۴۰ فارس مدعی شد: «دقایقی پیش مردم در چغادک استان بوشهر ۳ انفجار نسبتا شدید را حس کردند .» یک منبع نظامی نیز اشاره داشته: «دو پرتابه در شهر بوشهر به نقاطی اصابت کرده‌اند.»

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر ضمن اشاره به این مساله که پایگاهی نظامی مورد حمله قرار گرفته گفت: «تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ناشی از اصابت این ۲ پرتابه دریافت نشده است‌.»

حوالی ساعت ۱:۳۰ مهر از شنیده شدن صدای انفجار مجدد در بوشهر خبر داد.

صدای انفجار در جاسک و بوموسی

صداوسیما از شنیده شدن صدای ۳ انفجار در بوموسی و چندین انفجار در جاسک خبر داده است. تاکنون گزارشی درباره خسارات احتمالی این حوادث منتشر نشده است.

همچنین حوالی ساعت ۱ بامداد نیز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای ۲ انفجار در بوموسی منتشر شد.

صدای انفجار در خارگ

برخی شایعات حکایت از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره خارک داشتند؛ اما مهر نوشت: «خبرهای منتشر شده در مورد صدای انفجار در خارگ صحت ندارد و تاکنون انفجار در خارگ نداشتیم.»

صدای انفجار در لاوان

شامگاه چهارشنبه برخی منابع خبری مدعی حمله به جزیره لاوان شدند، اما استانداری هرمزگان اعلام کرده است هرگونه ادعای حمله به جزیره لاوان کاملا کذب بوده و این جزیره در وضعیتی کاملا عادی و آرام به سر می‌برد.



به جز آن پیگیری‌های مهر از نیروهای شاغل در جزیره لاوان نشان می‌دهد که تا ساعت ۲۴ هیچ گونه حمله یا اصابتی به این جزیره صورت نگرفته است و همچنین تمامی تأسیسات نفتی در این جزیره مطابق روال معمول در حال فعالیت هستند و هیچ گونه اختلالی در روند کار آنها به وجود نیامده است.

صدای انفجار در بندر لنگه و کیش

حوالی بامداد پنج شنبه، در بندرلنگه و کیش صداهای ضعیفی شنیده شده که به گفته مهر از روی دریا بوده و تاکنون در شهر انفجاری نداشتیم.

صدای انفجار در زاهدان

برخی شایعات مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در زاهدان شنیده شد، اما ایرنا نوشت: «بنا بر شواهد میدانی هیچ اصابتی در زاهدان وجود نداشته و اخبار منتشره در فضای مجازی کذب است.»

صدای جنگنده در اصفهان

حوالی ساعت ۰۰:۳۱ گزارش‌هایی از فعالیت جت‌های جنگنده بر فراز اصفهان منتشر شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد جنگنده متعلق به نیروهای مسلح ایران است.



