وزیر امور خارجه توئیت جدید زد
وزیر امور خارجه کشور با انتشار توئیتی از عراق برای میزبانی مراسم تشییع رهبر شهید تشکر و قدردانی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «صمیمانهترین مراتب قدردانی خود را از کشور برادر عراق؛ دولت، ملت و مراجع عالیقدر، بهپاس میزبانی شایسته و برگزاری آیین باشکوه و باصلابت بدرقه و تشییع امام شهیدمان، با مشارکت گسترده و پرشور مردم، ابراز میداریم.»
وی افزود: «پیوندهای ایران و عراق، فراتر از مرزهای جغرافیایی و همسایگی، ریشه در تاریخی مشترک، ارزشهایی ماندگار و سرنوشتی واحد دارد.»
وزیر خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: «از سخاوت و اصالت عراق، برای این همراهی و وفاداری ارزشمند، سپاسگزاریم.»
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