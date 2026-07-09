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شهادت ۳ نفر در حمله رژیم آمریکایی-صهیونی به اهواز

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در پی حمله صبح امروز رژیم صهیونیستی- آمریکایی به یک نقطه در اطراف اهواز، سه نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۳۹
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شهادت ۳ نفر در حمله رژیم آمریکایی-صهیونی به اهواز

به گزارش خبرنگار تابناک از استان خوزستان، «ولی‌الله حیاتی» معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز رژیم صهیونیستی- آمریکایی یک نقطه در اطراف اهواز را هدف قرار داد.

وی افزود: در پی این حمله، سه نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند که اقدامات امدادی و درمانی برای آنان در حال انجام است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه ابعاد این حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است، تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این حمله پس از بررسی‌های لازم، متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برپایه این گزارش، در ساعات اولیه صبح چهارشنبه، در جریان عملیات پدافندی نیروهای مسلح کشورمان علیه پرتابه‌های متجاوز در حومه شهر اهواز، یکی از پاسداران نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حین انجام وظیفه و مقابله با پهپادهای متجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
12
9
پاسخ
عزیزان برن باز مذاکره کنند !!!!
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