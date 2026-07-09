بحران در هرمز؛ جریان تجارت جهانی متوقف شد!
بلومبرگ با استناد به دادههای ردیابی کشتیها اعلام کرد که کشتیرانی از طریق تنگه هرمز امروز تقریباً متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۳۶| |
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بلومبرگ با استناد به دادههای ردیابی کشتیها اعلام کرد که کشتیرانی از طریق تنگه هرمز امروز تقریباً متوقف شده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بلومبرگ در ادامه با اشاره به دادههای دریافتی از ردیابی کشتیها افزود: تحرکات قابل توجه در تنگه هرمز به یک مسیر تأیید شده توسط ایران واقع در نزدیکی ضلع شمالی محدود شده است.
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