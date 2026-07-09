یکی از پرسنل آتش‌نشانی در پی حمله به تأسیسات فرودگاه ایرانشهر به شهادت رسید.

حمله به فرودگاه ایرانشهر+ تعداد شهدا

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ایرانشهر با تأیید حمله بامداد امروز به تأسیسات فرودگاهی این شهرستان، از شهادت یکی از نیروهای آتش‌نشانی در جریان این حادثه خبر داد.

ب️ه گزارش تابناک به نقل از مهر، سلیم کدخدا بیان کرد: ساعت ۳۰ دقیقه بامداد صدای چهار انفجار شدید در سطح شهر شنیده شد که پس از بررسی دقیق میدانی، مشخص شد اصابت پرتابه‌ها به ساختمان تأسیسات پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر، خسارت‌هایی به این ابنیه وارد کرده است.

فرماندار ویژه ایرانشهر با اشاره به حضور فوری نیروهای امدادی در محل اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه، «خالد قادری» از پرسنل کشیک ساختمان آتش‌نشانی به شهادت رسید.