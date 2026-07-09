چند مجروح در حمله رژیم تروریستی آمریکا به اهواز
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت در یک نقطه از اطراف شهر اهواز در پی حمله رژیم تروریستی آمریکا و مجروح شدن چند تن خبر داد.
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ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در گفتگویی رسانهای با تأیید خبر حمله تجاوزکارانه رژیم تروریستی آمریکا به استان اظهار کرد: در پی این اقدام خصمانه که صبح امروز رخ داد، شاهد اصابت در یک نقطه از اطراف شهر اهواز بودهایم.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی با اشاره به وضعیت مجروحان این حادثه افزود: متأسفانه در جریان این اصابت، تعدادی مجروح شدهاند که اقدامات درمانی و امدادی برای آنها آغاز شده است.
معاون امنیتی استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: ابعاد دقیق این حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است و اخبار تکمیلی و جزئیات بیشتر متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.
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