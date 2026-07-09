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چند مجروح در حمله رژیم تروریستی آمریکا به اهواز

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت در یک نقطه از اطراف شهر اهواز در پی حمله رژیم تروریستی آمریکا و مجروح شدن چند تن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۲۲
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چند مجروح در حمله رژیم تروریستی آمریکا به اهواز

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در گفتگویی رسانه‌ای با تأیید خبر حمله تجاوزکارانه رژیم تروریستی آمریکا به استان اظهار کرد: در پی این اقدام خصمانه که صبح امروز رخ داد، شاهد اصابت در یک نقطه از اطراف شهر اهواز بوده‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ​​وی با اشاره به وضعیت مجروحان این حادثه افزود: متأسفانه در جریان این اصابت، تعدادی مجروح شده‌اند که اقدامات درمانی و امدادی برای آن‌ها آغاز شده است.

​معاون امنیتی استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: ابعاد دقیق این حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است و اخبار تکمیلی و جزئیات بیشتر متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
8
پاسخ
شما هم کشته بگیرید
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