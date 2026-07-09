محل تدفین رهبر شهید انقلاب نهایی شد؛ نماز پسر بر پیکر مطهر پدر

به گزارش تابناک؛ طبق اطلاعات به دست آمده، محل دفن پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در صحن آزادی، پشت کفشداری شماره ۳، میان ایوان طلا و دیوار انتهایی، رو به قبله تعیین شده است.مراسم تدفین امروز پس از تشییع باشکوه پیکر، در همین صحن انجام خواهد شد.

بر اساس آنچه منابع نزدیک به خانواده رهبر شهیدانقلاب اعلام کرده‌اند، نماز بر پیکر مطهر احتمالاً توسط حجت‌الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای، فرزند ارشد آقای شهید ایران اقامه می‌شود.

خانوادهٔ رهبر شهید با تأکید ویژه‌ای بر سادگی و حفظ حرمت زیارت امام رضا (ع)، هرگونه ساخت مقبره، بنای ویژه یا تغییر در معماری صحن را رد کرده‌اند. تنها نماد در نظر گرفته شده برای شناسایی محل تدفین، یک پنجرهٔ چوبی ساده است که قرار است به عنوان نشانه‌ای محترمانه و بدون ایجاد هیچ گونه اختلال در جریان زیارت زائران نصب شود.

بر اساس اخبار رسیده، هیچ رسانه یا دوربینی جز دوربین‌های رسمی سازمان صدا و سیما و آستان قدس رضوی اجازهٔ حضور و فیلمبرداری در صحن آزادی را نخواهد داشت. تعدادی از مقامات ارشد نظام و شخصیت‌های برجسته نیز در مراسم تدفین حضور خواهند یافت.

گفتنی است؛ این تصمیم تا لحظه انتشار این خبر موثق است.