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آمریکا سوریه را از فهرست حامی تروریسم حذف می‌کند

وزیر امور خارجه آمریکا گفت رئیس‌جمهور این کشور، کنگره را از قصد دولتش برای لغو نام سوریه از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» مطلع کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۰۶
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آمریکا سوریه را از فهرست حامی تروریسم حذف می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از سی‌ان‌ان، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ترکیه شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: لغو تحریم‌ها علیه سوریه، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را آزاد خواهد کرد، به سوریه فرصتی برای بازسازی می‌دهد و فصل جدیدی را برای مردم سوریه رقم خواهد زد.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: یک سوریه باثبات و متحد که در صلح با خود و همسایگانش باشد، نه تنها به نفع منطقه، بلکه به نفع کل جهان خواهد بود.

روبیو گفت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه کنگره را از قصد دولت خود برای لغو نام سوریه از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» مطلع کرد.

دونالد ترامپ پیشتر در حاشیه نشست ناتو در جریان دیدار با ابو محمد الجولانی (احمد الشرع)، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه گفت احتمالا سوریه را از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» حذف خواهد کرد.

ایالات متحده پیش از این گفته بود که در حال بررسی قرار دادن سوریه به‌عنوان یک کشور «حامی تروریسم» است که محدودیت‌هایی را بر کمک‌های خارجی ایالات متحده، صادرات دفاعی و برخی معاملات مالی ایجاد می‌کند.

ماه گذشته، رئیس‌جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی را امضا کرد که برنامه تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه را لغو می‌کند.

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آمریکا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سوریه کشورهای حامی تروریسم لغو تحریم ها
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