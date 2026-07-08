عکس | تراکم جمعیت سوگواران رهبر شهید انقلاب در کربلا
جمعیت متراکم مردم عزادار عراق در ورودی شهر کربلا به استقبال پیکر رهبر شهید انقلاب رفتهاند و خودروی حامل پیکر به آرامی به سوی بینالحرمین در حرکت است
کد خبر: ۱۳۸۳۷۰۵| |
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به گزارش تابناک، تصویری از جمعیت متراکم مردم عزادار عراق در ورودی شهر کربلا به استقبال پیکر رهبر شهید انقلاب رفتهاند و خودرو حامل پیکر به آرامی به سوی بینالحرمین در حرکت است.
در ادامه تصاویری از جمعیت حاضر در تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی را مشاهده میکنید.
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