عکس | تراکم جمعیت سوگواران رهبر شهید انقلاب در کربلا

جمعیت متراکم مردم عزادار عراق در ورودی شهر کربلا به استقبال پیکر رهبر شهید انقلاب رفته‌اند و خودروی حامل پیکر به آرامی به سوی بین‌الحرمین در حرکت است

به گزارش تابناک، تصویری از جمعیت متراکم مردم عزادار عراق در ورودی شهر کربلا به استقبال پیکر رهبر شهید انقلاب رفته‌اند و خودرو حامل پیکر به آرامی به سوی بین‌الحرمین در حرکت است.

در ادامه تصاویری از جمعیت حاضر در تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی را مشاهده می‌کنید.