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عکس | تراکم جمعیت سوگواران رهبر شهید انقلاب در کربلا

جمعیت متراکم مردم عزادار عراق در ورودی شهر کربلا به استقبال پیکر رهبر شهید انقلاب رفته‌اند و خودروی حامل پیکر به آرامی به سوی بین‌الحرمین در حرکت است
کد خبر: ۱۳۸۳۷۰۵
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3086 بازدید

عکس | تراکم جمعیت سوگواران رهبر شهید انقلاب در کربلا

به گزارش تابناک، تصویری از جمعیت متراکم مردم عزادار عراق در ورودی شهر کربلا به استقبال پیکر رهبر شهید انقلاب رفته‌اند و خودرو حامل پیکر به آرامی به سوی بین‌الحرمین در حرکت است.

در ادامه تصاویری از جمعیت حاضر در تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی را مشاهده می‌کنید.

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