به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه شامگاه چهارشنبه در جریان سخنرانی در نشست ناتو در آنکارا عنوان کرد: ما از دشواری‌های روند مذاکرات ایران و آمریکا آگاه هستیم. آنچه در اینجا مهم می‌باشد این است که اراده برای یافتن راه‌حل باید حفظ شود.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: با وجود همه این کش‌وقوس‌ها، من معتقدم که در نهایت، عقل پیروز خواهد شد. انتظار جهان این است که به صلح فرصتی داده شود.

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: ما نمی‌خواهیم تنگه هرمز به صحنه جنگ تبدیل شود.

اردوغان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان اظهار کرد: در حالی‌که از یک سو امید به صلح در حال شکوفایی است، از سوی دیگر حملات به لبنان، جایی که نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از تاریخ ۲ مارس جان خود را از دست داده‌اند، هنوز متوقف نشده است. مردم مجبور به مهاجرت می‌شوند، شهرها ویران می‌شوند. خاک لبنان گام به گام تصرف می‌شود. به همین ترتیب، در غزه جایی که ۷۳ هزار بی‌گناه، عمدتا کودکان و زنان قتل عام شده‌اند، اشغال و ظلم همچنان ادامه دارد. کسانی که امنیت خود را در بی‌ثباتی منطقه می‌بینند، سعی می‌کنند حتی کوچکترین کورسوی صلح را نیز خاموش کنند. این ذهنیت جنگ‌طلب، صرف نظر از اینکه از چه کسی ناشی می‌شود، نباید مورد تقدیر قرار گیرد.

او همچنین درباره جنگ اوکراین گفت: این جنگ به یک ماشین کشتار با ده‌ها هزار قربانی در هر ماه تبدیل شده است. به‌عنوان ترکیه، ما از آغاز جنگ به گفت‌وگو و دیپلماسی برای یافتن راه‌حل اشاره کرده‌ایم. امروز می‌خواهم یک بار دیگر این فراخوان را تکرار کنم؛ صلح عادلانه بازنده‌ای ندارد. من بار دیگر ابراز می‌کنم که آماده‌ایم طرفین را در ترکیه گرد هم آوریم.

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: تحولات اتحادیه اروپا در حوزه دفاعی باید مکمل ناتو باشد و نباید منجر به تکرارهای غیرضروری شود. من این نکته مهم را در هر فرصتی و در هر بستری به اطلاع متحدانمان و رهبری اتحادیه اروپا می‌رسانم. این یک واقعیت است؛ همانطور که عضویت در اتحادیه اروپا بسیار خوب است، وقتی متحدان غیر عضو اتحادیه اروپا مانند ترکیه به‌طور کامل در طرح‌های دفاعی اتحادیه گنجانده نشوند، تاثیر این طرح‌ها بسیار محدود خواهد بود. از سوی دیگر، برخی موانع تجارت محصولات صنایع دفاعی بین متحدان، اگرچه تا حدودی کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. این موانع باید بدون قید و شرط و بدون استثنا در اسرع وقت برداشته شوند. ما اطمینان حاصل کردیم که این نکته به‌طور خاص در بیانیه اجلاس ناتو مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: جنگنده‌های اف-۱۶ ما از ماه اوت به‌عنوان بخشی از ماموریت پلیس هوایی ناتو در استونی مستقر خواهند شد. ما فرماندهی عملیات کِی‌فور ناتو در کوزوو را که در ماه اکتبر بر عهده گرفتیم، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهیم داد.

اردوغان خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح ترکیه به‌عنوان افتخار ما، قدرت و توانایی از بین بردن هرگونه تهدید علیه امنیت ملی ما را دارند. ما در حال حاضر فرماندهی و مدیریت دومین ارتش زمینی بزرگ ناتو را بر عهده داریم. برای دهه‌ها، امنیت جناح جنوب شرقی ناتو تا حد زیادی به کشور ما سپرده شده و ترکیه به درستی از این اعتماد حمایت کرده است.

رئیس‌جمهور ترکیه در مورد پروژه گنبد فولادی ترکیه گفت: اگر دیگران گنبدهای متفاوتی دارند، ما هم گنبد فولادی داریم.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت: به عنوان ترکیه، ما نتوانستیم به اندازه دوستان اروپایی خود از مزایای صلح پس از جنگ سرد بهره‌مند شویم. بحران‌ها و درگیری‌های زیادی در همسایگی نزدیک ما رخ داد، زمان‌هایی بود که ما به حال خود رها شده و مورد رفتارهای ناعادلانه قرار می‌گرفتیم. اغلب اوقات، مجبور بودیم خودمان از خودمان مراقبت کنیم. امروزه، از نظر هزینه‌های دفاعی، توانایی‌های نظامی و قدرت صنعت دفاعی خود از بسیاری از متحدان خود بسیار جلوتر هستیم.

رجب طیب اردوغان در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه گفت: در حال حاضر، ایالات متحده هیچ تحریمی علیه ما اعمال نمی‌کند. به‌طور کلی، این اقدامات قبلا لغو شده‌اند. وزیر دفاع ملی ما، رئیس ستاد کل ما، وزیر امور خارجه و معاون رئیس‌جمهور ما اینجا هستند. همه آنها از نزدیک شاهد بوده‌اند که این تحریم‌ها علیه ترکیه اعمال نمی‌شود. بنابراین، ما چنین مشکلی نداریم و هر زمان که مسئله‌ای پیش می‌آید، ترامپ خوشبختانه ظرف ۲۴ ساعت به تماس ما پاسخ می‌دهد، هر زمان که با او تماس بگیریم. در همان دوره ۲۴ ساعته، پاسخی را که نیاز داریم دریافت می‌کنیم.

رئیس‌جمهور ترکیه در پایان درباره مسئله جنگنده‌های اف-۳۵ تاکید کرد: ترامپ در واقع رویکرد مثبتی نسبت به ترکیه در مورد مسئله اف-۳۵ اتخاذ کرده و وقتی اف-۳۵ها درنهایت به ترکیه تحویل داده شوند، تمام دنیا خواهند گفت ایالات متحده به وعده خود عمل کرده است.