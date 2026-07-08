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دستخط عاشقانه رهبر شهید انقلاب در وصف امام حسین + عکس

تصویری از دستخط عاشقانه رهبر شهید انقلاب در وصف امام حسین علیه‌السلام منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۰۳
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دستخط عاشقانه رهبر شهید انقلاب در وصف امام حسین + عکس

به گزارش تابناک، تصویری از دستخط عاشقانه رهبر شهید انقلاب در وصف امام حسین علیه‌السلام منتشر شده است.

متن دست‌نوشته به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
این حسین کیست که عالم همه دیوانه‌ى اوست‌
این چه شمعی است که جانها همه پروانه‌ى اوست‌

اى شعله‌ى فروزان، اى فروغ تابان، اى گرمابخش دلهاى خلایق! 
تو کیستى با این شکوه و جلال، با این شیرینى و دلنشینى، با این هیبت و اقتدار، با این‌همه لشکر دل‌به‌همراه، با غلغله‌ى فرشتگان که در کنار موکب تو با آدمیان رقابت میکنند؟ تو کیستى اى نور خدا، اى نداى حقیقت، اى فرقان، و اى سفینةالنجاة؟ چه کرده‌ئى در راه خدایت که پاداش آن خدائى‌شدنِ هر آن چیزى است که به تو نسبت میرساند؟ 

بنفسى انت، بروحى انت، بِمُهجَةِ قلبى انت، و سلام الله علیکَ یومَ وُلِدتَ و یوم اُستُشهِدتَ مظلوماً و یوم تُبعَثُ فاخِراً و مَفخَراً.

 

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