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تمدید مهلت ثبت‌نامِ شرکت در آزمون دروس نهایی

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص تمدید مهلت ثبت‌نام شرکت در آزمون دروس نهایی برای ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۰۰
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تمدید مهلت ثبت‌نامِ شرکت در آزمون دروس نهایی

به گزارش تابناک، در متن این اطلاعیه آمده است: به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در آزمون دروس نهایی برای ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی می‌رساند با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان و به‌منظور فراهم کردن فرصت ثبت‌نام برای جاماندگان و کمک به داوطلبانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند، مهلت ثبت‌نام شرکت در آزمون‌های نهایی برای ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی تا ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه تمدید شد.

این مهلت آخرین فرصت برای ثبت‌نام بوده و تمدید مجدد آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ لذا متقاضیان لازم است در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، همچنین مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی نیز با صدور اطلاعیه جدیدی اعلام کرد: کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی از ۱۴۰۵/۴/۱۸ فعال خواهد شد.

داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، کارت ورود به جلسه خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org  دریافت کنند.

سایر داوطلبان، شامل غیر دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان، می‌توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

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