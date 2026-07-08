تمدید مهلت ثبتنامِ شرکت در آزمون دروس نهایی
به گزارش تابناک، در متن این اطلاعیه آمده است: به اطلاع متقاضیان ثبتنام در آزمون دروس نهایی برای ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی میرساند با توجه به درخواستهای متعدد متقاضیان و بهمنظور فراهم کردن فرصت ثبتنام برای جاماندگان و کمک به داوطلبانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبتنام نشدهاند، مهلت ثبتنام شرکت در آزمونهای نهایی برای ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی تا ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه تمدید شد.
این مهلت آخرین فرصت برای ثبتنام بوده و تمدید مجدد آن امکانپذیر نخواهد بود؛ لذا متقاضیان لازم است در بازه زمانی اعلامشده نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، همچنین مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی نیز با صدور اطلاعیه جدیدی اعلام کرد: کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی از ۱۴۰۵/۴/۱۸ فعال خواهد شد.
داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبتنام کردهاند، کارت ورود به جلسه خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org دریافت کنند.
سایر داوطلبان، شامل غیر دانشآموزان و فارغالتحصیلان، میتوانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.