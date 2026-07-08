رایزنی عراقچی با همتای قطری درباره وقایع تنگه هرمز

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، امروز چهارشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، امروز چهارشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگوی تلفنی درباره تحولات منطقه به‌ویژه‌ وقایع اخیر در تنگه هرمز و برخی موضوعات مورد اهتمام طرفین تبادل نظر شد.

طرفین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای پیگیری مسائل منطقه‌ای و استمرار تماس‌ها و هماهنگی‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.