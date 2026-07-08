رایزنی عراقچی با همتای قطری درباره وقایع تنگه هرمز
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، امروز چهارشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.
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به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، امروز چهارشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.
در این گفتگوی تلفنی درباره تحولات منطقه بهویژه وقایع اخیر در تنگه هرمز و برخی موضوعات مورد اهتمام طرفین تبادل نظر شد.
طرفین بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک برای پیگیری مسائل منطقهای و استمرار تماسها و هماهنگیها برای جلوگیری از تشدید تنشها در منطقه تأکید کردند.
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جناب آقای قالیباف از آمریکا رکب خوردید آمریکا درحال اجرای یک تاکتیک زیرکانه و خطرناک در جنگ با ایران است زیر پوشش مذاکره و آتش بس بجای یک عملیات بزرگ با استفاده از عملیاتهای کوچک در حال نابودی اهداف استراتژیک ایران در جنوب است با این کار هم اهداف نظامی کلیدی ایران را برای اجرای یک عملیات زمینی بزرگ نابودمیکند هم از گسترش یک جنگ بزرگ جهت بالا رفتن قیمت نفت جلوگیری میکند
طرف در مجامع بین المللی علیه ایران فعالیت میکنه و شما داری باهاش….