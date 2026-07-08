آمریکا ساختار توافق با ایران را نقض کرده است
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به نقض بندهای یک، ۵ و ۱۰ تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، توسط آمریکا در شبکه ایکس نوشت:
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (انفال، ۵۸)
یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا از همان گام نخست، نه بر پایهٔ اعتماد، بلکه بر مبنای سازوکار روشن «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شد؛ چراکه هیچ نشانهای از حسننیت در رفتار طرف مقابل وجود نداشت.
اکنون آمریکا، علیرغم تصریح بند پنجم این تفاهمنامه — که بر عهدهداری جمهوری اسلامی ایران در تعیین ترتیبات عبور و مرور ایمن کشتیها از تنگهٔ هرمز تأکید دارد — این بند را به چالش کشیده و عملاً با اقدامات یکجانبهٔ خود و نیز حملات تجاوزکارانه علیه ایران، ساختار توافق را نقض کرده است.
جمهوری اسلامی ایران، صیانت از منافع ملی و اعمال حاکمیت خویش را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.