غریب آبادی: ظاهرا ترامپ زبان زور را بهتر میفهمد
اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است
کد خبر: ۱۳۸۳۶۹۳| |
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به گزارش تابناک، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سال ها بر زور، تحریم و تهدید بنا شده و نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد. با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر می فهمد!
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