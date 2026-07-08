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غریب آبادی: ظاهرا ترامپ زبان زور را بهتر می‌فهمد

اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است
کد خبر: ۱۳۸۳۶۹۳
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2016 بازدید
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غریب آبادی: ظاهرا ترامپ زبان زور را بهتر می‌فهمد

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سال ها بر زور، تحریم و تهدید بنا شده و نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد. با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر می فهمد!

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
12
پاسخ
بفرما زورتو نشون بده ببینیم چند مرده حلاجی ؟
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