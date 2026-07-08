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واکنش عراقچی به سخنان موهن ترامپ علیه ایران

عراقچی در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا نوشت: ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمی‌دهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۹۲
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6339 بازدید
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واکنش عراقچی به سخنان موهن ترامپ علیه ایران

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سخنان موهن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

خطاب قرار دادن ملت بزرگ، متمدن و شجاع ایران با ادبیاتی موهن و سخیف، هیچ چیزی از عظمت این ملت، و شأن و جایگاه رفیع آن نمی‌کاهد.

ایرانیان به تمدن کهن، فرهنگ غنی و پایبندی به والاترین ارزش‌های اخلاقی شهره‌اند. ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمی‌دهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است: قاطع، بی‌هراس و آکنده از شجاعت و دلاوری.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
6
پاسخ
تودهنی به ترامپ.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
2
پاسخ
درود به ایشان. ایرانی مسلمان
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