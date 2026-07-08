واکنش عراقچی به سخنان موهن ترامپ علیه ایران
عراقچی در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا نوشت: ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمیدهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۹۲| |
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به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سخنان موهن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
خطاب قرار دادن ملت بزرگ، متمدن و شجاع ایران با ادبیاتی موهن و سخیف، هیچ چیزی از عظمت این ملت، و شأن و جایگاه رفیع آن نمیکاهد.
ایرانیان به تمدن کهن، فرهنگ غنی و پایبندی به والاترین ارزشهای اخلاقی شهرهاند. ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمیدهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است: قاطع، بیهراس و آکنده از شجاعت و دلاوری.
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