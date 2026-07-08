دیدار علما و بزرگان نجف با فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب
به گزارش تابناک به نقل از جماران، همزمان با تشییع میلیونی پیکر مطهر مرجع و رهبر شهید امّت، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای قدسسره در کشور عراق و شهر نجف اشرف، جمعی از علما و روحانیون، بيوت مراجع عظام و دوستداران رهبر شهید انقلاب برای عرض تسلیت به فرزند ارشد رهبر شهید، در دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نجف اشرف حضور یافتند.
در این دیدارها آیتالله سیّد محمدرضا سیستانی و سیّد محمدباقر سیستانی، فرزندان حضرت آیتالله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع با آیتالله سیّد مصطفی حسینی خامنهای دیدار کردند.
همچنین نمایندگانی از بیت آیتالله یعقوبی، آیتالله العظمی شیخ بشیر نجفی، آیتالله خرسان، مرحوم آیتالله العظمی فیاض، آیتالله سیّد صدرالدین قپانچی، آیتالله الغریفی و دیگر اساتید و جمعی از علمای حوزه علمیه نجف اشرف ضمن دیدار با فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب، یاد قائد شهید امت را گرامی داشتند.
این حضور و عرض تسلیت، امتداد حضور میلیونی صبح امروز مردم عراق در خیابانهای نجف اشرف است که بیانگر عزّت مسلمانان جهان و نشان دهنده عمق روابط دو ملّت ایران و عراق، بهویژه ارتباط علما و فرهیختگان دو حوزه قم و نجف اشرف است.