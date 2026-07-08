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پیام خواجه‌ پاشا برای تشییع رهبر شهید در کربلا + عکس

یک کارگردان سینما با انتشار استوری به تشییع رهبر در عراق واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۸۶
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4842 بازدید

پیام خواجه‌ پاشا برای تشییع رهبر شهید در کربلا + عکس

به گزارش تابناک، بابک خواجه پاشا کارگردان سینما با حضور در مراسم تشییع آقای شهید ایران در کربلا با انتشار فیلمی پیام احساسی در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد.

او در این استوری نوشت:

«مهمان خورشید آمد... آنکه خدا دوستش بدارد عاقبتش همین می‌شود. عملدار می‌شود، میدان‌دار می‌شود، عزیز می‌شود، عاقبت هم شهید می‌شود.»

در این فیلم، تصویر نوه شهید امام شهید، زهرا محمدی گلپایگانی روی دستان مردم کربلا  نیز دیده می‌شود.

این کارگردان پیشتر نیز در روزهای جنگ تحمیلی سوم همراهی خود را با مردم کشور نشان داده بود.

 

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