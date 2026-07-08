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واکنش انگلیس و آلمان به تهدیدات ترامپ علیه ایران

نخست‌وزیر انگلیس و صدراعظم آلمان در اظهارنظراتی جداگانه به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران اشاره کردند و خواستار بازگشت به آتش‌بس شدند.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۸۵
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17118 بازدید
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واکنش انگلیس و آلمان به تهدیدات ترامپ علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از سی‌ان‌ان، کر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا عصر چهارشنبه گفت: مهم است که همه ما بر بازگشت به آتش‌بس میان ایران و آمریکا تمرکز کنیم.

بر پایه این گزارش، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز گفت: من به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفتم که هرگونه توافقی با ایران باید پایدار باشد.

در حالی‌که از ابتدای اعلام تفاهم اسلام‌آباد، آمریکا بارها اقدام به نقض مفاد این تفاهم‌نامه و آتش‌بس به‌ویژه در رابطه با لبنان و حملات به شهرهای جنوبی ایران شده است، دونالد ترامپ امروز مدعی پایان تفاهم‌نامه مشترک با ایران و آتش‌بس شد.

نخست‌وزیر بریتانیا با بیان اینکه کشورش می‌خواهد ایران و آمریکا به آتش‌بس بازگردند، گفت:  اگر خشونت‌ها ادامه یابد، وضعیت اقتصادی در بریتانیا و جاهای دیگر بدتر خواهد شد.

استارمر افزود: اگر در اسرع وقت به این وضعیت نرسیم، احتمالا بر هزینه‌های خانوار تأثیر خواهد گذاشت.

صدراعظم آلمان در ادامه اظهاراتش گفت: ما موفقیتی که در سوریه به دست آمده را به‌رسمیت می‌شناسیم. بدون کمک رئیس‌جمهور ترکیه، این امر ممکن نبود. ترکیه سهم عظیمی در ایجاد ثبات در منطقه دارد. من برای نقش ترکیه در سیاست خارجی و امنیتی ارزش قائلم. این کشور یک شریک راهبردی مهم برای ما است. من بار دیگر در دیدارمان به رئیس‌جمهور اردوغان گفتم که تنها به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه، ما علاقه زیادی به همکاری نزدیک با این متحد ناتو داریم. و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام می‌دهیم. ما همچنین در حال برنامه‌ریزی برای رایزنی‌های بعدی دولت آلمان و ترکیه هستیم که آلمان میزبان آن خواهد بود.

وی افزود: رئیس‌جمهور ترامپ در تمام مدت اجلاس ناتو در بحث‌ها شرکت کرد و او تمام مدت در اتاق جلسه ماند. چیزی که بار دیگر من را تحت تأثیر قرار داد این بود که او حتی به نمایندگان کشورهای کوچک‌تر عضو ناتو نیز به دقت گوش می‌داد. او به آنچه در آن کشورهای کوچک‌تر اتفاق می‌افتاد توجه زیادی داشت و با همدردی فراوان به آن واکنش نشان می‌داد. روسای جمهور قبلی آمریکا از باراک اوباما گرفته تا حتی رئیس‌جمهور بوش، موضوع تقسیم بار در ناتو را مطرح کردند، اما بدون موفقیت. ترامپ رویکرد متفاوتی به این موضوع دارد، اما نتایج گویای همه چیز است.

مرتس اذعان کرد: دوران مفت‌خوری اروپا اکنون به پایان رسیده است.

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انگلیس کر استارمر نخست وزیر انگلیس فردریش مرتس صدر اعظم آلمان آلمان آمریکا ایران نقض آتش بس حمله نظامی تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
آتیلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
6
پاسخ
تمام کشورهای اروپایی دنباله رو ترامپ هستن،و در یک مورد متفق‌القول هستند تضعیف ایران در تمام جنبه ها ...اونایی که بخاطر پیشرفت اقتصادی و....معترض بودند ...آینده جواب اونها رو میده ...عمو ترامپ و بی بی جون جوابشون رو داد....هر چقدر هم تحصیلکرده باشی بازم واقعیت ها رو نمیتونی درک کنی ....
🇮🇷
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
8
پاسخ
مرگ برآمریکا
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