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شهادت ۸ نفر از دلاورمردان ارتش در حملات آمریکا + عکس

۸ نفر از دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران به دنبال حملات بامداد ارتش تروریستی آمریکا، در بندرعباس و بوشهر به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۸۳
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شهادت ۸ نفر از دلاورمردان ارتش در حملات آمریکا + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ارتش، به دنبال تجاوز جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب ایران در بامداد امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، ۸ نفر از دلاورمردان نیروهای هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس و بوشهر، حین دفاع از میهن اسلامی، بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن به مقام شهادت نائل آمدند.

سروان علی معینی از پایگاه شهید یاسینی بوشهر، ستوانیکم علی مهدی‌زاده، ستوانسوم حامددورای، استواردوم امیرحسین قاسمی، استواردوم علیرضا زارعی ثانی و استواردوم علیرضا بالیده از پایگاه شهید عبدالکریمی بندرعباس و ناواستواردوم شهاب امیدی بزی و ناوی محمدجواد روانفر از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، در این حملات، به مقام شامخ شهادت نایل آمدند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ایستادگی تا آخرین نفس مقابل دشمنان، اعلام کرد که انتقام خون شهدای میهن اسلامی را از دشمنان این آب و خاک، خواهد گرفت.

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آمریکا ایران حمله نظامی نقض آتش بس ارتش شهادت بندرعباس بوشهر تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
7
پاسخ
خداوند به خانواده هاشون صبربده داغ عزیز خیلی سخته
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