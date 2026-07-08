سه میلیون نفر رهبر شهید ایران را در نجف تشییع کردند
سخنگوی رسمی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه ای در عراق اعلام کرد که حدود سه میلیون نفر رهبر شهید ایران را در نجف تشییع کردند.
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری واع، سعد معن، سخنگوی رسمی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنهای در عراق، امروز چهارشنبه اعلام کرد که حدود سه میلیون تشییع کننده در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنهای شرکت کردند.
معن گفت: کمیته عالی امنیتی مراسم تشییع در شهر مقدس کربلا برای نظارت بر این مراسم حضور دارد.
وی افزود: بر اساس اطلاعات جمعآوریشده از طریق نظارت میدانی، گزارشهای رسانهای و برآوردها، تعداد شرکتکنندگان در مراسم تشییع جنازه در نجف به حدود سه میلیون نفر رسیده است.
گفتنی است که امروز عراق شاهد مراسم تشییع میلیونی پیکرهای رهبر شهید ایران و خانواده بزرگوارشان در دو شهر نجف و کربلا بود.
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