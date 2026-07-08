ترامپ اعلام کرد امشب ضربه سختی به ایران خواهد زد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ امروز چهارشنبه در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، مدعی شد: مساله تغییر رژیم نیست، بلکه سلاح هستهای است.
وی به دنبال تجاوزات شب گذشته ایالات متحده به مناطقی در جنوب ایران و در مقابل، پاسخ متناسب و کوبنده تهران، ادعا کرد که آمریکا به احتمال زیاد امشب دوباره به ایران حمله خواهد کرد.
او پیش از این در اجلاس ناتو بار دیگر با تناقض گویی، عنوان کرد که معتقد است تفاهمنامه با تهران «تمام شده است»، اما مذاکرهکنندگان میتوانند «اگر بخواهند به گفتوگو ادامه دهند.»
ترامپ که بخاطر عدم دستیابی به اهداف اعلامی در جریان تجاوزات قبلی سرخورده و سردرگم به نظر میرسد، ادعا کرد: «ما دیشب به آنها ضربه بسیار سختی زدیم. احتمالاً امشب دوباره محکم بهشون ضربه میزنم.»
ترامپ بار دیگر تهدید به اشغال جزیره خارک را تکرار و ادعا کرد دیشب ۲۸ قایق ایرانی را نابود کرده و آمریکا امشب تعداد بیشتری را از بین خواهد برد. ممکن است جزیره خارک ایران را تصرف کنیم.
ترامپ در ادامه گفت: اگر لازم باشد، نیروگاهها و آبرسانها را نابود میکنیم، اما من نمیخواهم این کار را انجام دهم. حمله ما به ایران میتواند بزرگ باشد.
رئیس جمهوری آمریکا که در عهدشکنی و توافقگریزی در جهان شناخته شده است، به بد عهدی خود اعتراف و اعلام کرد: اگر به توافقی با ایران دست پیدا کنیم، فکر نمیکنیم باقی بماند.