صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ اعلام کرد امشب ضربه سختی به ایران خواهد زد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، بار دیگر تهدیدات همیشگی علیه ایران را تکرار و ادعا کرد که مساله تغییر حکومت نیست، بلکه سلاح هسته‌ای است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۶۸
| |
13742 بازدید

ترامپ تهدیدات علیه ایران را بار دیگر تکرار کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ امروز چهارشنبه در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، مدعی شد: مساله تغییر رژیم نیست، بلکه سلاح هسته‌ای است.

وی به دنبال تجاوزات شب گذشته ایالات متحده به مناطقی در جنوب ایران و در مقابل، پاسخ متناسب و کوبنده تهران، ادعا کرد که آمریکا به احتمال زیاد امشب دوباره به ایران حمله خواهد کرد.

او پیش از این در اجلاس ناتو بار دیگر با تناقض گویی، عنوان کرد که معتقد است تفاهم‌نامه با تهران «تمام شده است»، اما مذاکره‌کنندگان می‌توانند «اگر بخواهند به گفت‌و‌گو ادامه دهند.»

ترامپ که بخاطر عدم دستیابی به اهداف اعلامی در جریان تجاوزات قبلی سرخورده و سردرگم به نظر می‌رسد، ادعا کرد: «ما دیشب به آنها ضربه بسیار سختی زدیم. احتمالاً امشب دوباره محکم بهشون ضربه می‌زنم.»

ترامپ بار دیگر تهدید به اشغال جزیره خارک را تکرار و ادعا کرد دیشب ۲۸ قایق ایرانی را نابود کرده و آمریکا امشب تعداد بیشتری را از بین خواهد برد.  ممکن است جزیره خارک ایران را تصرف کنیم. 

ترامپ در ادامه گفت: اگر لازم باشد، نیروگاه‌ها و آب‌رسان‌ها را نابود می‌کنیم، اما من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم. حمله ما به ایران می‌تواند بزرگ باشد.

رئیس جمهوری آمریکا که در عهدشکنی و توافق‌گریزی در جهان شناخته شده است، به بد عهدی خود اعتراف و اعلام کرد: اگر به توافقی با ایران دست پیدا کنیم، فکر نمی‌کنیم باقی بماند.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ تهدید سلاح هسته‌ای جزیره خارک آمریکا توافق
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی عراقچی با همتای قطری درباره وقایع تنگه هرمز
آمریکا ساختار توافق با ایران را نقض کرده ‌است
نمایش تکراری تهدید ترامپ علیه ایران در نشست ناتو
غریب آبادی: ظاهرا ترامپ زبان زور را بهتر می‌فهمد
واکنش عراقچی به سخنان موهن ترامپ علیه ایران
واکنش انگلیس و آلمان به تهدیدات ترامپ علیه ایران
شهادت ۸ نفر از دلاورمردان ارتش در حملات آمریکا + عکس
مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شد
حمایت قاطع یمن از ایران در برابر آمریکا و اسرائیل
برای تنگه هرمز راه حل مورد قبول ایران و آمریکا وجود دارد/ وظیفه اصلی دو طرف بازسازی آتش بس است
آمار تعداد تشییع‌کنندگان رهبر شهید در نجف
هزینه سنگین عبور از تنگه هرمز
ترامپ از تهدیدات خود درباره ایران و اسپانیا عقب‌ نشست؟
ترامپ دوباره دستور حمله به ایران را داد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nxE
tabnak.ir/005nxE