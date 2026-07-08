هزینه سنگین عبور از تنگه هرمز
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هیثم شعبان، مشاور سازمان بینالمللی دریانوردی امروز چهارشنبه وضعیت تنگه هرمز را مهآلود توصیف کرده و گفته است که شرکتهای بیمه و نهادهای بینالمللی عملاً تنگه هرمز را منطقه جنگی اعلام کردهاند که این امر بهطور خودکار هزینههای بیمه و حملونقل را به شدت بالا برده است. آمریکا دیشب بر خلاف بندهای توافقنامه، مجوز ۶۰ روزه صادرات نفت تهران را لغو و به جنوب ایران حمله نظامی کرد؛ چراکه تمایلی به پایبندی به بند دیگر توافق درباره ترتیبات ایران در تنگه هرمز ندارد به دنبال آن قیمت نفت خام برنت امروز به بیش از ۷۸ دلار در هر بشکه رسید. حقبیمه کشتیها در تنگه هرمز از ۰.۱ درصد در دوران عادی به ۱۰ درصد در اوج جنگ رسید و با آتشبس به ۲ درصد کاهش یافت، اما پس از حملات دیشب دوباره به ۳ تا ۸ درصد جهش کرد یعنی هزینه حمل بار ۳۰ تا ۸۰ برابر شده و هر عبور یک نفتکش بزرگ ۳ تا ۸ میلیون دلار بیمه میخواهد. آرسنیو دومینگوئز، رئیس سازمان دریایی بینالمللی (IMO) وابسته به سازمان ملل متحد نیز امروز (چهارشنبه) از تمامی طرفهای ذینفع خواست با وضعیت فعلی از عبور کشتیهای خود از تنگه هرمز خودداری کنند.