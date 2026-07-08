صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ستاره استقلال به پرسپولیس پیوست

مدافع فصل گذشته استقلال قرارداد خود با پرسپولیس را امضا کرد تا به صورت رسمی به سرخپوشان بپیوندد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۵۱
| |
6333 بازدید
|
۱
ستاره استقلال به پرسپولیس پیوست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ابوالفضل جلالی مدافع فصل گذشته استقلال پس از مذاکرات مثبتی که با مدیران باشگاه پرسپولیس انجام داده بود، امروز (چهارشنبه) برای انجام مذاکرات نهایی و عقد قرارداد راهی ساختمان باشگاه پرسپولیس شد.

جلالی پس از حضور در باشگاه پرسپولیس، قرارداد رسمی خود با سرخپوشان را به طور رسمی امضا کرد و به جمع شاگردان تارتار اضافه شد. قرارداد جلالی با پرسپولیس ۲ ساله است.

پوریا شهرآبادی مهاجم جوان گل‌گهر نیز امروز با حضور در دفتر باشگاه پرسپولیس قرارداد ۴ ساله‌ای با سرخپوشان امضا کرد.

پیش از این، مهدی تیکدری و مجید عیدی به پرسپولیس پیوسته بودند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ابوالفضل جلالی استقلال پرسپولیس قرارداد تابناک ورزشی
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثبت بهترین نتیجه تاریخ تالو ایران در جام‌های جهانی
پایان انتظار ۷۲ ساله سوئیس با حذف کلمبیا؛ ضیافت پنالتی‌ها پیش از تقابل با آرژانتین
کامبک تماشایی آرژانتین با درخشش مسی و یارانش/ مصر جای شگفتی ساختن، بهت زده شد + فیلم
برنامه کامل مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶؛ مدعیان سه قدم تا فتح جام + نتایج کامل یک هشتم نهایی
آخرین نبرد برای رسیدن به جمع ۸ تیم برتر جام جهانی/ تقابل جذاب مسی و صلاح در مرسدس بنز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
0
پاسخ
حالا اینقدر هم ستاره نبوده اغراق در هر کاری عوارض وضعی داره
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nwx
tabnak.ir/005nwx