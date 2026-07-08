ستاره استقلال به پرسپولیس پیوست
مدافع فصل گذشته استقلال قرارداد خود با پرسپولیس را امضا کرد تا به صورت رسمی به سرخپوشان بپیوندد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۵۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ابوالفضل جلالی مدافع فصل گذشته استقلال پس از مذاکرات مثبتی که با مدیران باشگاه پرسپولیس انجام داده بود، امروز (چهارشنبه) برای انجام مذاکرات نهایی و عقد قرارداد راهی ساختمان باشگاه پرسپولیس شد.
جلالی پس از حضور در باشگاه پرسپولیس، قرارداد رسمی خود با سرخپوشان را به طور رسمی امضا کرد و به جمع شاگردان تارتار اضافه شد. قرارداد جلالی با پرسپولیس ۲ ساله است.
پوریا شهرآبادی مهاجم جوان گلگهر نیز امروز با حضور در دفتر باشگاه پرسپولیس قرارداد ۴ سالهای با سرخپوشان امضا کرد.
پیش از این، مهدی تیکدری و مجید عیدی به پرسپولیس پیوسته بودند.
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