ستاره استقلال به پرسپولیس پیوست

مدافع فصل گذشته استقلال قرارداد خود با پرسپولیس را امضا کرد تا به صورت رسمی به سرخپوشان بپیوندد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ابوالفضل جلالی مدافع فصل گذشته استقلال پس از مذاکرات مثبتی که با مدیران باشگاه پرسپولیس انجام داده بود، امروز (چهارشنبه) برای انجام مذاکرات نهایی و عقد قرارداد راهی ساختمان باشگاه پرسپولیس شد.

جلالی پس از حضور در باشگاه پرسپولیس، قرارداد رسمی خود با سرخپوشان را به طور رسمی امضا کرد و به جمع شاگردان تارتار اضافه شد. قرارداد جلالی با پرسپولیس ۲ ساله است.

پوریا شهرآبادی مهاجم جوان گل‌گهر نیز امروز با حضور در دفتر باشگاه پرسپولیس قرارداد ۴ ساله‌ای با سرخپوشان امضا کرد.

پیش از این، مهدی تیکدری و مجید عیدی به پرسپولیس پیوسته بودند.