آخرین اطلاعات از تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد/محل خاکسپاری «قائد شهید» کجاست؟/ مراسم به تاخیر افتاد
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به مشهد مقدس، دارالذکر حرم مطهر در ورودی «صحن آزادی»، به عنوان اصلیترین گزینه محل ابدیِ قرار گرفتن پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تعیین شده است.
طبق برنامهریزیهای انجام شده، محل دقیق تدفین رهبر شهید انقلاب در کفشداری ورودی از صحن آزادی و در جوار ورودی آقایان این صحن و در مجاورت «رواق دارالسرور» خواهد بود؛ نقطهای که از دیرباز محل زیارت و تردد عاشقان و زائرانِ بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) بوده است.
همچنین رواق مجلل دارالزهد که در جنوب شرقی روضه منوره واقع شده و به رواق باشکوه امام خمینی (ره) متصل است و در نزدیکی مرقد شیخ بهایی واقع شده و نیز دارالعباد در نزدیکی روضه منوره نیز از دیگر گزینههای محتمل برای خاکسپاری رهبر شهید است که بنا بر نظر بیت رهبری(فرزندان امام) و رهبر رشید انقلاب اسلامی قطعی میشود.
پیش از این باغ رضوان نزدیک مرقد شیخ طبرسی که قبله و مضجع منور رضوی در یک راستاست نیز از جمله مکانهای مدنظر بود و از دارالمرحمه(رواق بزرگ زیر صحن جامع و رواق امام خمینی) نیز بعنوان محل تدفین ایشان نام برده میشد.
ضمن اینکه آیین تودیع ویژهای از طرف آستان قدس رضوی برای ظهر روز تشییع در حرم مطهر رضوی پیش بینی شده است
این مکان با توجه به نزدیکی به ضریح مطهر و همچنین دسترسی مناسب برای زیارتِ خیل عظیم مشتاقان، انتخابی است که حالوهوای متفاوتی به این صحن تاریخی خواهد بخشید.
اکنون مشهد خود را برای میزبانی از بزرگترین بدرقهی تاریخ خود آماده میکند و خادمان حرم رضوی مشغول آمادهسازی مقدمات این میزبانی ابدی هستند.
همچنین برای تشییع قائد شهید امت به گفته سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد، برنامههای اجرایی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد از ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه آغاز خواهد شد، اما به دلیل اینکه زمانبندی مراسم مشهد به برنامههای نجف و کربلا و زمان انتقال پیکرهای مطهر از عراق وابسته است، در حال حاضر امکان اعلام ساعت دقیق آغاز مراسم وجود ندارد.
تمرکز اصلی مراسم در خیابانهای امام رضا (ع)، جمهوری اسلامی و فدائیان اسلام خواهد بود، خیابانهای طبرسی و آیتالله شیرازی نیز برای میزبانی احتمالی از جمعیت و مدیریت حضور زائران و عزاداران آمادهسازی شدهاند.
تاخیر در برگزاری مراسم
ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید در مشهد:با توجه به استقبال کمنظیر و باشکوه مردم عراق از پیکر مطهر امام مجاهد شهید، زمان ورود پیکرهای مطهر به مشهد مقدس با تأخیر همراه شده و از همین رو مراسم در ساعت ۱۴:۰۰ برگزار خواهد شد.
بنا بر این گزارش مراسم استقبال و تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدشان روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه از خیابان امام رضا به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.