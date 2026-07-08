چرا ایران باید پایان رسمی تفاهم را اعلام کند؟
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از لحظه اعلام آتشبس تا امضای تفاهم اولیه و مذاکراتِ پس از آن، مقامات ایرانی در سطوح مختلف بر یک نکته اساسی تأکید داشتند: به آمریکا بیاعتماد هستیم.
پس از امضای تفاهم تاکنون، آمریکا بارها و به روشهای مختلف، بندهای متعدد این تفاهم را نقض کرده است.
از ادامه حملات اسرائیل به لبنان و توافق رژیم با دولت این کشور گرفته، تا حملات مستقیم آمریکا به جنوب ایران و منحصر کردن مصرف داراییها، به خرید از کالاهای آمریکایی، همگی نقض صریح و آشکار بندهای اصلی تفاهم بود.
با اینحال، آنچه ایران از آن بهره میبرد، فروش نفت، رفع محاصره و فشار برای کاهش حملات در لبنان بود. از روز گذشته تاکنون، اقدامات آمریکاییها به حدی رسید که حتی همین منافع را هم از بین میبرد.
آمریکا تلاش میکند با توسل بهزور، مدیریت تنگه هرمز را از ایران سلب کند، حملات مستقیم به خاک ایران را افزایش داده، زیرساختهای ایران را تخریب و مردم را به شهادت رسانده است. از طرفی دیگر، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمها را مجدد لغو کرده است.
ترامپ نیز در ترکیه تصریح کرد که تفاهم با ایران به پایان رسیده و در تازهترین اظهارات توهینآمیز و تنشزای خود، ایرانیها را «یکمشت آشغال»، «سرطان» و «بیعرضه» خواند و مدعی شد ایالاتمتحده شب گذشته «بیست برابر سختتر از قبل» به ایران حمله کرده است.
باتوجه به رویکرد رئالیستی در موضوعات بینالمللی و لزوم پاسخ همسطح به نقض توافقات خارجی، ایران نیز باید پایان رسمی تفاهم اولیه و مذاکرات پیرامون آن و مذاکرات آتی را اعلام کند.
در یک سال اخیر، آمریکا تاکنون از مذاکره بهعنوان ابزاری برای حمله استفاده کرده است. همچنین ترامپ کسی است که سابقه خروج یکجانبه از برجام را دارد و تجربه دولت روحانی نشان میدهد که باقی ماندن یکطرفه در توافق و پیگیری آن از راه مذاکره یا قوانین بینالمللی، سودی برای ایران نخواهد داشت.