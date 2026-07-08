جزئیات خسارت در بندر سیریک
حمیدرضا محمدحسینی تختی اظهار کرد: بامداد گذشته دو اصابت از سوی دشمن آمریکایی-صهیونیستی در ساعتهای ۰۰:۳۵ و ۰۱:۳۵ بامداد به بندر سیریک، واقع در شرق استان هرمزگان صورت گرفت.
وی با بیان اینکه این اصابتها در محدوده حوضچه بندر سیریک رخ داده است، گفت: بر اثر این حملات، یکی از اسکلههای شناور بندر سیریک دچار آسیب جدی شده و در حال حاضر ارزیابیهای تخصصی برای بررسی دقیق میزان خسارت و ابعاد آسیبهای وارده توسط کارشناسان مربوطه در حال انجام است.
مدیر بنادر و دریانوردی شرق هرمزگان با اشاره به وضعیت سلامت کارکنان و افراد حاضر در محل تصریح کرد: این حادثه خسارت جانی (فوتی) در پی نداشته است. بر اثر این حملات یک نفر مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شد و سه نفر دیگر نیز بهصورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.
محمدحسینی تختی با تاکید بر تداوم خدماترسانی در سایر مبادی دریایی استان خاطرنشان کرد: سایر بنادر تحت مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در جریان حملات شب گذشته مورد هدف قرار نگرفتهاند. در حال حاضر تمامی بنادر شامل بندر شهید باهنر، بندر تیاب، بندر سیریک، بندر جاسک و همچنین بنادر مسافری شهید حقانی بندرعباس و شهیده فاطمه نیک جزیره هرمز، با رعایت کامل الزامات و نکات پدافندی، در حال انجام فعالیتهای روتین روزانه خود هستند.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۷ تیر، وی یادآور شد: تمامی اقدامات لازم برای بررسی شرایط، ارزیابی خسارتها، ایمنسازی محدوده و بازگرداندن سریع بندر سیریک به شرایط عملیاتی در دستور کار قرار دارد و نیروهای فنی و عملیاتی در منطقه فعال هستند.