مدیریت بهینه مصرف انرژی در پارسخودرو
بررسی اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد پارسخودرو در سهماهه نخست سال جاری، همزمان با مدیریت فرآیندهای تولید و اجرای برنامههای بهینهسازی، موفق به کاهش مصرف حاملهای انرژی شده است.
بر اساس این گزارش، مصرف گاز این شرکت در سهماهه نخست سال به حدود یک میلیون و ۸۵۷ هزار مترمکعب رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین میزان مصرف برق پارسخودرو با ثبت رقم ۶ هزار و ۵۷۵ مگاوات ساعت، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد کاهش یافته است. در بخش مصرف آب نیز این شرکت با مصرف حدود ۷۸ هزار مترمکعب، کاهش ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است.
کاهش مصرف حاملهای انرژی در پارسخودرو در شرایطی رقم خورده که مدیریت منابع، ارتقای بهرهوری و حرکت به سمت تولید پایدار، از مهمترین راهبردهای صنعت خودرو در سالهای اخیر محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی، علاوه بر کاهش هزینههای تولید، نقش مؤثری در حفظ منابع ملی، کاهش آثار زیستمحیطی و افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی دارد.
پارسخودرو نیز اعلام کرده است که مدیریت مصرف انرژی، استفاده بهینه از زیرساختها و ارتقای بهرهوری عملیاتی، همچنان در دستور کار این شرکت قرار دارد و این روند همزمان با برنامههای افزایش تولید در ماههای آینده دنبال خواهد شد.