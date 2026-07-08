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تابناک گزارش می‌دهد

پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟

رئیس جمهور آمریکا از پایان تفاهم نامه با ایران و عدم تمایل برای تعامل با تهران سخن رانده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۳۲
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41261 بازدید
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۷۰

پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، روز سه شنبه ۱۶ تیرماه سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده) مدعی شد نیرو‌های آمریکایی بیش از ۸۰ هدف را در ایران با مهمات دقیق مورد اصابت قرار دادند.

به اعتقاد ناظران این حمله شدیدتر از حمله قبلی آمریکا که در خلال آتش بس رخ داد، بوده است. این حمله با ادعای حملات ایران به کشتی‌های تجاری قطر و عربستان صورت گرفت.

ادعا شده در حملات آمریکا به ایران سامانه‌های پدافند هوایی؛ شبکه‌های فرماندهی و کنترل؛ رادار‌های ساحلی؛ توانمندی‌های موشکی ضدکشتی و بیش از ۶۰ قایق کوچک سپاه پاسداران در تنگه و نزدیک آن مورد هدف قرار گرفته‌اند.

در واکنش به این حملات، ایران اعلام کرد که نیرو‌های مسلح پاسخ کوبنده‌ای به حملات آمریکا خواهند داد و اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز را نخواهند داد.

این درگیری در حالی رخ داد که یک کشتی نفت‌کش قطری در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته بود.

پس از این تشدید تنش، دونالد ترامپ در ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در نشست ناتو اعلام کرد که تفاهم‌نامه آمریکا و ایران به پایان رسیده است و دیگر تمایلی به مذاکره با ایران ندارد.

این تفاهم‌نامه که حدود سه هفته پیش در اسلام‌آباد امضا شده بود، یک توافق موقت ۶۰ روزه برای توقف جنگ و آغاز مذاکرات صلح بود.

از دلایل تشدید تنش میان ایران و آمریکا تفسیر متفاوت در خصوص ماده ۵ تفاهم نامه ایران و آمریکا است. بر اساس این ماده:

«به محض امضای این تفاهم‌نامه، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از حداکثر تلاش خود، ترتیباتی را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری، بدون دریافت هزینه به مدت ۶۰ روز، از خلیج‌فارس به دریای عمان و بالعکس، فراهم خواهد کرد. تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله آغاز خواهد شد و با توجه به نیاز به رفع موانع فنی و نظامی و مین‌روبی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان گفت‌و‌گو خواهد کرد تا مدیریت آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز را در چارچوب گفت‌و‌گو با سایر کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، مطابق با قوانین بین‌المللی قابل اعمال و حقوق حاکمیتی کشور‌های ساحلی تنگه هرمز، تعریف نماید.»

ایران معتقد است تمام تردد‌ها باید با آن هماهنگ شود، در حالی که آمریکا این را به معنای باز بودن کامل تنگه تفسیر می‌کند.

از دیدگاه تهران، تردد تجاری می‌تواند بدون تسلیم شدن در برابر آن اهرم فشار از سر گرفته شود -، اما تنها در صورتی که تمام تردد‌های کشتی‌ها همچنان با ایران هماهنگ شود و بدین ترتیب، اقتدار اسمی آن بر این آبراه تقویت شود.

واشنگتن در مقابل استدلال می‌کند که متن تفاهم‌نامه صراحتاً الزامی برای اخذ مجوز از ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه ندارد. در عوض، این تفاهم‌نامه مسئولیت حصول اطمینان از عبور ایمن کشتی‌های تجاری را به ایران واگذار می‌کند؛ تمایزی که ایالات متحده معتقد است برای اعطای کنترل عملیاتی بر تمام تردد‌های دریایی به تهران کافی نیست.

«تریتا پارسی» معاون اجرایی موسسه کوئینسی آمریکا در این زمینه می‌گوید: «پس از دور قبلی درگیری‌ها، دو طرف راه‌حلی مصالحه‌آمیز را بررسی کردند که بر اساس آن، کشتی‌های تجاری عبور خود را هم با ایران و هم با یک کشور تعیین‌شده از شورای همکاری خلیج‌فارس هماهنگ کنند. بر اساس چنین ترتیباتی، کشتی‌ها ضمن اطلاع‌رسانی به تهران، به یک مرجع دریایی شورای همکاری نیز گزارش می‌دادند که این امر، هم خواست ایران برای نظارت و هم تمایل واشنگتن برای اجتناب از اعطای کنترل انحصاری به تهران را تأمین می‌کرد. با این حال، به‌نظر می‌رسد این مذاکرات پیش از آنکه به دلیل تشییع جنازهٔ آیت‌الله خامنه‌ای متوقف شوند، به نتیجه نهایی نرسیده بودند.

در عوض، اصرار بر استفاده از کریدور جنوبی بدون اطلاع‌رسانی به ایران، به‌نظر می‌رسد برای به چالش کشیدن استدلال تهران مبنی بر اعمال حاکمیت بر تنگه طراحی شده است - ادعایی که ایالات متحده و بیشتر کشور‌های خلیج‌فارس مدتهاست آن را رد کرده‌اند

به گزارش تابناک، تشدید تنش میان ایران و آمریکا و اعلام ترامپ مبنی بر پایان تفاهم نامه گمانه زنی‌هایی را درباره افزایش تنش حتی آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها مطرح کرده است.

در این خصوص باید توجه داشت تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا از ابتدا به عنوان یک «توقف تاکتیکی» و نه یک توافق صلح پایدار توصیف شده بود. هدف اصلی آن خنثی‌سازی فوری یک بحران و ایجاد فضایی برای مذاکرات بعدی بود، بدون اینکه به ریشه‌های اختلافات ده‌ها ساله بپردازد.

برجام ۲۰۱۵ حاصل سال‌ها مذاکره بود، در حالی که این تفاهم‌نامه تنها برای یک دوره ۶۰ روزه برنامه‌ریزی شده بود. کارشناسان یک توافق جامع در این بازه را غیرواقع‌بینانه می‌دانستند.

پیش از تنش اخیر، تحلیلگران هشدار داده بودند که این تفاهم‌نامه احتمالاً با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و اختلافات تفسیری، به ویژه بر سر مدیریت تنگه هرمز، می‌تواند آن را به سرعت از مسیر خارج کند.

اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر پایان تفاهم‌نامه و حملات نظامی، این پیش‌بینی‌ها را محقق کرده است. اکنون توافق عملاً در وضعیت تعلیق یا فروپاشی قرار دارد.

با این وجود به اعتقاد ناظران، بی‌میلی در دو طرف به یک جنگ تمام‌عیار دیده می‌شود. بر این اساس، حملات اخیر بیشتر به عنوان سیگنال‌دهی نظامی محدود تلقی می‌شوند. هدف آنها اعمال فشار و بازتعریف معادله بازدارندگی در تنگه هرمز است، نه آغاز یک جنگ تمام‌عیار.

ترامپ علاوه بر حمله نظامی، با بازگرداندن تحریم‌های نفتی ایران نیز وارد عمل شده است. این نشان می‌دهد واشنگتن از ترکیبی از ابزار‌های نظامی و اقتصادی برای اعمال فشار استفاده می‌کند تا شاید تهران را به عقب‌نشینی یا پذیرش شرایط خود وادار سازد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۷۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
11
95
پاسخ
مگه تمام شده بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
جناب رئیس جمهور پزشکیان کلاهتون رو بگذارید بالاتر. دست مریزاد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
بیچاره پزشکیان چیکاره ست؟اصلا کی تحویلش میگیره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۱۵:۰۵در پاسخ ناشناس
چه ربطی به پزشکیان داره؟؟
شما هواداران جبهه پایداری هنوز درگیر شکست دو سال قبل در انتخابات هستید؟؟
خجالت بکشید.
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ربطی به ریس جمهور ندارد . جنگ طلبان پاسخ دهند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
من کاپیتان سوکا از تایلند هدایت یک نفت کش را از عربستان به تایلند بر عهده دارم.
بنده می خواهم از ساحل عمان بروم واز تنگه هرمز خارج
شوم.
زیراهم مسیر کوتاه تر شده هم ترافیک کمتر است.
خب چی می گی؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
حالا نوبت سوپر انقلابی هاست که بیان وسط میدان جنگ و دست از لفاظی بردارند،باشد که شهد نوشین شهادت را بنوشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
31
217
پاسخ
خدایا باز شروع شد
چرا آرامش و خیال خوش بر مردم ایران حرام شده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
فک کردی بقیه دنیا آرامش دارن؟؟
آرامش حقیقی میخوای؟؟دنیا و اخرت میخوای؟؟
بیوفت دنبال کار صاحب الزمان که اونوقت وسط آتیشم آرامش داری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
از پزشکیان بپرس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ما انتخاب کردیم جور دیگه ای زندگی کنیم برادر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
به این دلیل که مسوولین میگن هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم ولی متنی قابل تفسیر با او به امضاء میرسونن
ناشناس
| Canada |
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
قدر نشناسی و انتخاب های نادرست
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
19
150
پاسخ
جنگ قطعیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
جنگ قطعیست ولی ایکاش که این بار ، نتیچه آن نیز قطعی باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
17
169
پاسخ
والاه جنگ تمام عیار بهتر از این وضعیت است. الان تورم سرسام‌آور به فلک گذاشته. در صورت ادامه این وضع قیمت دلار به ۳۰۰ هزار و بالاتر هم می سه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
چرا مردم حاضر در میادین شهرها هیچوقت شعار بر علیه گرانی و فساد نمیدهند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
10
145
پاسخ
وضعیت نه جنگ نه صلح به زیان ایران است
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
صد در صد موافقم. چون مردم آمریکا دو قاره آنطرف تر راحت زندگیشون رو میکنند و جنگ تاثیری آنچنان در زندگیشون نداره. فشار جنگ بیشتر روی مردم ایران هست تا مردم آمریکا
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
16
87
پاسخ
جنگ میشه ولی فکر نکنم اسراییل اینبار با آمریکا مشارکت داشته باشد یا خودش به تنهایی به ایران حمله میکند یا فقط با حزب الله می‌جنگد.امریکا توافق کرد تا قیمت نفت پایین بیاد و نیرو بیاورد و حمله زمینی و گسترده بکند.همش بخاطر قیمت نفت بود عملا توافقی در کار نبود یک حقه بود
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ما هم همین رو میگیم به ساده لوحان
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
کارشناس کی بودید شما؟
ناشناس
| Estonia |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ساده لوح آن کسانی هستن که امکانات و محدودیت‌ها را نه ازش خبر دارن و نه براش نقشه ای دارن، فقط حمله.... زمان جنگ با عراق هم این تفکر نابودمون کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
23
26
پاسخ
از آخر جنگ جهانی سوم می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
کدامین جهان ؟؟ در یمن که خبری نیست در لبنان هم حزب الله را می زنند و ....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
انشاءالله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
جنگ جهانی چرا
فقط ما هستیم با تمام دنیا
یعنی هنوز امیدواری روسیه و چین به نفع ایران با امریکا وارد جنگ بشن?
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
به نظر من جنگ میشود
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
9
36
پاسخ
امضای ترامپ ؛ امضای پزشکیان؛: کی بود کی نبود!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
درایران ۱۰۰۰ رئیس جمهور وتصمیم گیرنده وجود دارد معلوم نیست درایران کی حرف آخر را می زند .فقط مردم باید گرانی ، تورم بدبختی ها راتحمل کنند .
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
53
72
پاسخ
حتی یک سنت ایران آزاد نشد.
مدام به ایران حمله شد.
به لبنان حمله شد.
تحریم های نفتی برگشت.
این چه تفاهمیه؟
ذخایر نفتیشون رو پر کردن.
ایران باید خط لوله نفت عربستان به دریای سرخ رو از بین ببره.
با این ها میشه قرارداد چند ساله بست؟
هدفی جز نابودی ایران ندارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
خب بلافاصله خطوط نفت و گاز ایران نابود میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
شما راهکار بده می خوایی چاه های نفت کشورهای اسلامی را به آتش بکشیم؟
ترک اوغلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
46
42
پاسخ
اگر شکی هر چند کم وجود داشت.حالابرطرف شد.دوست.خاله خرس همین است.باتوان %%%باید برسرش بکوبیم.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
مگر اون 40 روز اینکار را نکردیم نهایت قدرت دو طرف مانند 40 روز قبل است با این تفاوت که فعلا فشار نفت بر دنیا کمتر شده است
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