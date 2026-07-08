شاخص کل بورس تکان خورد
معاملات بورس تهران در روز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با بازگشایی مثبت آغاز شد، اما این رشد آنقدر محدود بود که عملا میتوان بازار را در وضعیت خنثی توصیف کرد.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ در ادامه معاملات نیز نه خریداران توانستند برتری محسوسی به دست آورند و نه فروشندگان موفق شدند بازار را وارد فاز نزولی کنند و به همین دلیل، فضای کلی دادوستدها همچنان متعادل دنبال میشود.
تا ساعت ۱۰:۲۰، شاخصکل بورس با رشد ۴ هزار و ۸۰۱ واحدی معادل ۰.۰۹ درصد به سطح ۵ میلیون و ۳۱۶ هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز ۳۴۸ واحد معادل ۰.۰۳ درصد افزایش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد قرار گرفت. نزدیک بودن تغییرات دو شاخص به صفر، نشان میدهد که بازار فعلا در وضعیت انتظار قرار دارد و هنوز جهت مشخصی برای ادامه معاملات شکل نگرفته است.
تقابل خریداران و فروشندگان ادامه دارد
بررسی روند معاملات در حدود ۱۰۰ دقیقه ابتدایی بازار نشان میدهد که بورس یک مرحله افزایش تقاضا و یک مرحله افزایش عرضه را تجربه کرده است. در مقاطعی خریداران توانستند شرایط را به نفع خود تغییر دهند، اما این برتری دوام چندانی نداشت و پس از آن فروشندگان دوباره فعال شدند.
این رفت و برگشتها نشان میدهد که هنوز هیچ یک از دو گروه خریداران و فروشندگان نتوانستهاند کنترل کامل بازار را در اختیار بگیرند و معاملات در فضایی متعادل و همراه با رقابت میان دو سمت بازار دنبال میشود.
ارزش معاملات از کل روز گذشته بیشتر شد
مهمترین نکته معاملات امروز، رشد قابلتوجه ارزش معاملات است. تا ساعت ۱۰:۲۰، ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی به بیش از ۲۵ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در کل معاملات روز گذشته به حدود ۱۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان محدود شده بود.
این موضوع نشان میدهد که با وجود افزایش عرضهها، بازار از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است و معاملهگران حضور فعالی در دادوستدها دارند. افزایش حجم معاملات در روزی که فشار فروش نسبت به روز گذشته بیشتر شده، میتواند نشانهای از جذب مناسب عرضهها باشد و فعلا اجازه نداده بازار با افت محسوسی مواجه شود.
خروج پول حقیقی با وجود تعادل شاخصها
تا این لحظه، ۳۷۶ نماد در محدوده مثبت معامله میشوند و ۴۱۶ نماد نیز در محدوده منفی قرار دارند که بیانگر برابری نسبی قدرت خریداران و فروشندگان است. همچنین ۱۸۰ نماد در صف خرید و ۱۵۶ نماد در صف فروش قرار گرفتهاند که نسبت متعادلی را در بازار نشان میدهد.
در مقابل، بیش از ۳ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار سهام به ثبت رسیده و قدرت خرید حقیقی نیز با نسبت ۱.۴۶ به نفع فروشندگان است. با این حال، خروج یک هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت نشان میدهد که بخشی از منابع مالی همچنان از ابزارهای کمریسک خارج میشود و می تواند در ادامه معاملات به سمت بازار سهام حرکت کند.