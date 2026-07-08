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فرزندان آیت‌الله‌سیستانی در حرم امیرالمومنین(ع)

حضور فرزندان آیت‌الله سیستانی، در حرم امیرالمومنین(ع) برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر: ۱۳۸۳۶۱۲
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8212 بازدید
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فرزندان آیت‌الله‌سیستانی در حرم امیرالمومنین(ع)

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
6
پاسخ
سلام..خوشحا بحالتون سعادت داشتید ورفتید به زیارت امیر المومنین حصرت (علی علیه السلام)ما رو هم دعا کنید تا لیاقت زیارت را داشته باشیم.....التماس دعا دارم🤲🤲🤲
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