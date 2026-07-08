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فوری؛ ترامپ: آتش‌بس با ایران پایان یافت

رئیس جمهور آمریکا با اعلام اینکه نمی‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد، گفت که زمان زیادی را هدر داده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۰۹
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30071 بازدید
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۲۹

فوری؛ ترامپ: آتش‌بس با ایران پایان یافت

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره در روند مذاکرات با ایران کارشکنی‌ها و تجاوزهای متعددی را علیه این کشور انجام داده است، صراحتاً اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادبیات زشت و زننده خود علیه مسئولان ایرانی، که بر خلاف گفتمان بین المللی، در ادبیات سیاسی وی به امری عادی تبدیل شده، مدعی شد که یادداشت تفاهم آمریکا با ایران پایان یافته است. 

وی که بارها در طول مذاکرات با ایران به این کشور تجاوز کرده و دو جنگ اخیر 12 روزه و 40 روزه را در آستانه ادعاهای خود مبنی بر نتیجه بخش بودن مذاکرات آغاز کرده است، با اعلام اینکه نمی‌خواهد با ایرانی ها تعامل داشته باشد، مدعی شد که اگر ایرانی ها سلاح هسته‌ای داشتند، از آن استفاده می‌کردند.

ترامپ به مواضع کشورهای عضو پیمان ناتو نیز اشاره کرده و گفت که این ائتلاف همه چیز را به صورت مجانی به دست آورده است. 

وی گفت؛: نمی‌خواهم با ایرانی‌ ها معامله کنم. تفاهم تمام شد. به نظر من، ادامه مذاکره با آنها اتلاف وقت است.»

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ایران آمریکا ترامپ تفاهم پایان آتش بس توافق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
97
120
پاسخ
قمارباز متوهم در ترکیه بزنید نزارید زنده خارج بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
بیمار روانی خودتی خوک کثیف
آشغال یانکی چاقوکش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
جنگ در بگیرد. اولین کار اشغال بحرین و کویت به عنوان غرامت است.باید جنگ سوم تبدیل به یک بحران جهانی و حتی جنگ جهانی شود.
باید یانکی از هوا بیاد روی زمین بجنگد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
69
101
پاسخ
سریع پاسخ داده شود و محکم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
56
105
پاسخ
ملانیا را بیوه کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
همینطور ایوانکا رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
69
80
پاسخ
این سگ زرد در ترکیه هست کارش را تمام کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
اخرین فرصت زدن ترامپ همین الانه که ترکیه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
67
64
پاسخ
اینم نتیجه ی سازش
هروقت دلش بخواد میزنه هروقتم بخواد اتش بس میکنه ماهم دست به سینه نگاه میکنیم! بعد میگید تندرو هستید
خب بیا اینم نتیجهش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
55
48
پاسخ
نیروهای مسلح با غیرت الان وقتشه قمار باز در ترکیه بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
60
54
پاسخ
پرچم یا لثارات الحسین مردم بالا رفته
حکومت محکم پاسخ دهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
41
37
پاسخ
این خوک کثیف نوکر صهیون تا زنده است در دنیا باعث لجن پراکنی است
تو دهنی سختی خورده و تمام روشهای قمار گونه و لفاظی های مضحک را از دهان نجسش بیرون ریخته
اما ایران مقتدر لحظه ای برای دفاع از همه منافع ملی خود کوتاه نیامده و نقشه های کثیف خوک کثیف را بهم زده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
30
42
پاسخ
آتش بس یک طرفه بی معنی است
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
46
46
پاسخ
نیروهای مسلح ما دیگه نباید ملاحظه کنن با رومی یا زنگی ، هر سلاح و تجهیزاتی داریم باید بکار گرفته بشه در ضمن خائنین داخل هم باید مجازات شوند در هر جایگاه و سمتی که هستند .
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