به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره در روند مذاکرات با ایران کارشکنی‌ها و تجاوزهای متعددی را علیه این کشور انجام داده است، صراحتاً اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادبیات زشت و زننده خود علیه مسئولان ایرانی، که بر خلاف گفتمان بین المللی، در ادبیات سیاسی وی به امری عادی تبدیل شده، مدعی شد که یادداشت تفاهم آمریکا با ایران پایان یافته است.

وی که بارها در طول مذاکرات با ایران به این کشور تجاوز کرده و دو جنگ اخیر 12 روزه و 40 روزه را در آستانه ادعاهای خود مبنی بر نتیجه بخش بودن مذاکرات آغاز کرده است، با اعلام اینکه نمی‌خواهد با ایرانی ها تعامل داشته باشد، مدعی شد که اگر ایرانی ها سلاح هسته‌ای داشتند، از آن استفاده می‌کردند.

ترامپ به مواضع کشورهای عضو پیمان ناتو نیز اشاره کرده و گفت که این ائتلاف همه چیز را به صورت مجانی به دست آورده است.

وی گفت؛: نمی‌خواهم با ایرانی‌ ها معامله کنم. تفاهم تمام شد. به نظر من، ادامه مذاکره با آنها اتلاف وقت است.»