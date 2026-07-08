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پرچم «قوموالله» برفراز تشییع رهبرشهید درنجف

تصویری از حضور مردم عزادار عراق در میدان ثورةالعشرین نجف اشرف برای تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید و اهتزاز پرچم «قوموا لله».
کد خبر: ۱۳۸۳۶۰۱
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2761 بازدید
پرچم «قوموالله» برفراز تشییع رهبرشهید درنجف
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