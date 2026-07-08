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نظر رهبر انقلاب درباره مکان دفن پیکر رهبر شهید

رهبر معظم انقلاب فرمودند که مرقد شریف رهبر شهید انقلاب را در مسیر زیارت قرار دهید تا زائران در مسیر تشرف برای ایشان ذکر دعا و فاتحه داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۹۸
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نظر رهبر انقلاب درباره مکان دفن پیکر رهبر شهید

به گزارش تابناک آیت الله مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرد: در بررسی مکان‌های احتمالی دفن پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی، ما مکان‌های مختلفی را شناسایی کردیم و از هرکدام، همراه با خصوصیات، جهات ایجابی و سلبی از رواق‌ها و فضا‌های حرم مطهر تهیه نمودیم و برای رهبر معظم انقلاب ارسال شد.

 رهبر معظم انقلاب فرمودند که مرقد شریف رهبر شهید انقلاب را در مسیر زیارت قرار دهید تا زائران در مسیر تشرف برای ایشان ذکر دعا و فاتحه داشته باشند.

 ما پیشنهاد داده بودیم که فضایی مشابه مرقد مرحوم شیخ بهایی در نظر گرفته شود که به‌تدریج ماندگار گردد و بانوان و آقایان بتوانند در آنجا حضور یابند، قرآن تلاوت کنند و مرقد رهبر شهید را زیارت نمایند؛ اما ایشان موافقت نفرمودند.

 اختیار تعیین مکان دفن این پیکر مطهر و شهدای گران‌قدر، در اختیار بیت شریف رهبر معظم انقلاب است.

 امام شهید متعلق به همه ملت و نسل‌های آینده است؛ از این رو نظرات و پیشنهادات گوناگونی از سوی اقشار مختلف دریافت و بدون هیچ استثنایی همه را منتقل کرده‎ایم؛ و هر جا که تعیین شود، تدفین پیکر رهبر شهید با آمادگی تمام انجام خواهد شد.

شهادت مزد مجاهدت‌های رهبر شهید بود، خداوند متعال مزد تلاش‌ها و مجاهدت‌های این مرد بزرگ را داد؛ حیات ایشان حیاتی طیبه و مبارک و شهادت ایشان نیز سرشار از برکت بود.

 تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، حماسه‌ای بزرگ آفرید. تشییع در تهران و قم بسیار باشکوه بود، تشییع در عراق نیز چنین خواهد بود و انشاءالله در مشهد مقدس باید باشکوه‌ترین تشییع را شاهد باشیم.

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آیت الله مروی رهبرشهید دفن تولیت آستان قدس رضوی رهبر انقلاب
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