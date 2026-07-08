نبض خبر
درس عراقیها به سوپرانقلابیهای ایران را ببینید
در حالی که سوپرانقلابیها با هتاکی و حملات فیزیکی به مسعود پزشکیان و عباس عراقچی بابت تفاهم ایران و آمریکا برای مراسم وداع با رهبر شهید حاشیه سازی کردند، شیعیان بابصیرت عراق استقبالی سنگین از رئیس جمهور و وزیرامورخارجه ایران کردند. این لحظات که در حرم امام علی (ع) ثبت شده را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر تشییع پیکر رهبر انقلاب عراق کربلا نجف حرم امام علی سوپرانقلابی عباس عراقچی مسعود پزشکیان توافق ایران و آمریکا تفاهم ایران و آمریکا ویدیو
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غیر قابل انتشار: ۳۲
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۴۱
حرفهایی می زنیدا! اونا از کم و کیف اتفاقات داخل ایران اطلاع ندارند و مقامات ایران رو همه به یک چشم نگاه کرده و همه را نماینه ایران می دانند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
به این افراد که به دلسوزان نظام و مردم بی حرمتی میکنند و در عین حال به گفتار و رفتار رهبر شهید دهن کجی میکنند تا این اتحاد و همدلی مردم را در نطفه از بین ببرند، نام انقلابی ندهید لطفا.
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ناشناس| |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
بهراد| |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
خود کرده را تدبیر نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
درود بر منطق و عقلانیت
چون هیچی سرجای خودش نیست اگر ظاهر معیار شود نتیجه این وضع فعلی اخلاقی جامعه است
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ناشناس| |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
چرا اسم انقلاب و انقلابی رو خراب میکنید.یه عده حالا نادانسته و یا در پوشش انقلابی یه غلطی کردن .بعدشم مردم دیگه از هرچی مذاکره و مذاکره کننده میترسن .حق بدید بهشون
بعدش مگه مردم عراق از کم و کیف رویداد و اتفاقات ایران خبر دارن .همه مسولان رو در غالب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه میبینن
بعدش مگه مردم عراق از کم و کیف رویداد و اتفاقات ایران خبر دارن .همه مسولان رو در غالب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه میبینن
پاسخ ها
Ali| |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
رضا| |
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
بینام| |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
با این افراطیها باید برخورد بشه
تا دیر نشده
چند نفر بازداشت و مجازات بشند همه حساب کار خودشان را میفهمند
تا دیر نشده
چند نفر بازداشت و مجازات بشند همه حساب کار خودشان را میفهمند