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تعداد بازدید : 13861
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کد خبر:۱۳۸۳۵۹۰
کد خبر:۱۳۸۳۵۹۰
129112 بازدید
نظرات: ۴۱
نبض خبر

درس عراقی‌ها به سوپرانقلابی‌های ایران را ببینید

در حالی که سوپرانقلابی‌ها با هتاکی و حملات فیزیکی به مسعود پزشکیان و عباس عراقچی بابت تفاهم ایران و آمریکا برای مراسم وداع با رهبر شهید حاشیه سازی کردند، شیعیان بابصیرت عراق استقبالی سنگین از رئیس جمهور و وزیرامورخارجه ایران کردند. این لحظات که در حرم امام علی (ع) ثبت شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تشییع پیکر رهبر انقلاب عراق کربلا نجف حرم امام علی سوپرانقلابی عباس عراقچی مسعود پزشکیان توافق ایران و آمریکا تفاهم ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۲
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
262
119
پاسخ
حرفهایی می زنیدا! اونا از کم و کیف اتفاقات داخل ایران اطلاع ندارند و مقامات ایران رو همه به یک چشم نگاه کرده و همه را نماینه ایران می دانند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
خوب مگه چز اینه ؟ البته از نظر بعضی دوستان انقلابی نما به غیر خودشون بقیه یاخائنن یا جاسوس یا کودتاچی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
بله که غیر از اینه. مسئول کم کار خودباخته و حتی خائن نداشته ایم ما؟ عده ای از مردم نگران ضعف عملکرد بعضی مسئولانند و ازشون راضی نیستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
مگر مسئولین کشور به خواست و نظر شخصی خود پای میز مذاکره نشستند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
| Germany |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
مگر عهد قجر است خیلی هم اطلاع دارند مگر ما از جناح بندیهای عراق خبر نداریم ؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
33
226
پاسخ
به این افراد که به دلسوزان نظام و مردم بی حرمتی میکنند و در عین حال به گفتار و رفتار رهبر شهید دهن کجی میکنند تا این اتحاد و همدلی مردم را در نطفه از بین ببرند، نام انقلابی ندهید لطفا.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
دقیقا. باید بهشون گفت سوپر ضد انقلابی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
باید بهشون گفت خوارج زمانه.....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
وفاقی ها چه خبر از مذاكره
بهراد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
ناشناس ۱۹:۷ چه خبر از جنگ
کارشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
8
106
پاسخ
خود کرده را تدبیر نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
توقع داری عراقی ها بریزن مقامات ایرانی رو بزنن؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
چرا دکتر پزشکیان اینقدر زود و با عحله برگشتند؟؟تا نگذارند همین سوپر انقلابی ها توافق با امریکارو بهم بزنن
درود بر منطق و عقلانیت
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
13
96
پاسخ
چون هیچی سرجای خودش نیست اگر ظاهر معیار شود نتیجه این وضع فعلی اخلاقی جامعه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
نتیجه ی بصیرت رو خواهیم دید
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
102
30
پاسخ
چرا اسم انقلاب و انقلابی رو خراب میکنید.یه عده حالا نادانسته و یا در پوشش انقلابی یه غلطی کردن .بعدشم مردم دیگه از هرچی مذاکره و مذاکره کننده میترسن .حق بدید بهشون
بعدش مگه مردم عراق از کم و کیف رویداد و اتفاقات ایران خبر دارن .همه مسولان رو در غالب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه میبینن
پاسخ ها
Ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
قالب. نه غالب.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
یک عده ای هستند علامه و هم فن حریفند کارشناس همه چیز هستند وآتش به اختیار هم هستند
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
افرادی که به آقای پزشکیان مرگ گفتند لزوما انقلابی نیستند چه برسد به سوپر انقلابی. تو چرا اسم این افراد را انقلابی گذاشتی؟ قطعا که با قصد توطئه و خدعه به انقلابیها این حرف را ساخته ای و به احتمال زیاد خودت را در دایره انقلاب نمیبینی ولی میدانی با این حرفت توطئه بزرگی ایجاد میکنی.
بینام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
حرفتون درسته تا حدودی ولی رهبر فقید ما همیشه دعوت به تفاهم و وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین میکردند نباید این نقد ها تبدیل به بغض و تعصب بشه و حالت افراطی به خودش بگیره و فرصت بده دست دشمنان و بدخواهان و سودجویان.در ضمن این طرز نوشتاری قالب به معنی شکل و فرم و صورت هست و اون غالبی که شما نوشتی از غلبه و برتری میاد
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
20
136
پاسخ
آقای قالیباف این جماعت کوته فکر را به درستی توصیف کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
25
59
پاسخ
واقعا مردم نجیبی هستند مردم عراق.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
19
131
پاسخ
با این افراطیها باید برخورد بشه
تا دیر نشده
چند نفر بازداشت و مجازات بشند همه حساب کار خودشان را میفهمند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
25
پاسخ
عجب...!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
11
89
پاسخ
این افراطیون که بر شاخ بن می برند به فکر مردم مستضعف جامعه باشند خودخواهی کافیست
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