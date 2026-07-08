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کد خبر: ۱۳۸۳۵۸۸
بازدید:
۶۳۵۹
۰۹:۵۳
۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2026 Wednesday 08 Jul
عکس: طواف پیکر شهدای خانواده رهبر شهید در جوار ضریح امام علی (ع)، سیدالشهدا (ع) و حضرت عباس (ع)
دانلود همه تصاویر
https://www.tabnak.ir/005nvw
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برچسبها:
عکس خبری
رهبرشهید
تشییع
عراق
نجف
کربلا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.