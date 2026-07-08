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کد خبر: ۱۳۸۳۵۸۸
بازدید: ۶۳۵۹

عکس: طواف پیکر شهدای خانواده رهبر شهید در جوار ضریح امام علی (ع)، سیدالشهدا (ع) و حضرت عباس (ع)

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برچسب‌ها:
عکس خبری رهبرشهید تشییع عراق نجف کربلا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.