صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیکرهای شهدا در جوار ضریح علمدار کربلا

پیکرهای مطهر شهدای خانوادهٔ رهبر شهید انقلاب در جوار ضریح حضرت عباس(ع)
کد خبر: ۱۳۸۳۵۸۷
| |
2983 بازدید
|
۱
پیکرهای شهدا در جوار ضریح علمدار کربلا
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حضرت عباس حرم حضرت عباس رهبر انقلاب رهبرشهید رهبرشهیدانقلاب
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام هشداردهنده ولایتی درباره پاسخ فوری به ماجراجویان
نظر رهبر انقلاب درباره مکان دفن پیکر رهبر شهید
تصویری متفاوت از مراسم وداع در مصلی تهران
بازتاب گسترده وداع با رهبرشهید در رسانه‌های جهان
روایت پسر سپهبدموسوی درباره آخرین دیدار با رهبرشهید
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
کدام مقامات جهان برای وداع با رهبرشهید به تهران آمدند؟
توییت کنایه‌آمیز اژه‌ای خطاب به رهبران سیاسی غرب
سرلشکرحاتمی:ایران قدرتی مستقل و تاریخ‌ساز در جهان
سخنگوی ستاد تشییع: حماسه قم در تاریخ ماندگار شد
زینبیه…کربلا بود…
وداع سید عمار حکیم با رهبر شهید در نجف اشرف
اینفوگرافیک: نگاه راهبردی رهبرشهید به سیاست‌خارجی
تصویر دیدنی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
ظریف از میراث رهبر شهید برای ایران نوشت
حماسه میلیونی در تهران/ وداع تاریخی و باشکوه امت با رهبر شهید انقلاب
شهباز شریف دفتر یادبود آقای شهید را امضا کرد
شمشیرهای اهدایی پادشاهان به حرم حضرت عباس
سنگ تمام جبهه مقاومت برای رهبر شهید انقلاب
عراقچی:رهبرشهید، ایران را عزیزو سربلند می‌خواستند
قابی از پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان
فراخوان الحشدالشعبی برای مراسم تشییع رهبرشهیدانقلاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
14
پاسخ
اون تابوت کوچیک جگر ادم رو اتیش میرنه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nvv
tabnak.ir/005nvv