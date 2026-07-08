صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

از سناریوسازی تا واقعیت؛ موساداینترنشنال باز هم جا ماند

در فضای رسانه‌ای امروز، شکست یک رسانه همیشه با یک رسوایی بزرگ اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی مجموعه‌ای از خطاهای کوچک، تحلیل‌های عجولانه و روایت‌هایی که با واقعیت فاصله دارند، آرام‌آرام اعتماد مخاطب را فرسوده می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۸۵
| |
5519 بازدید

از سناریوسازی تا واقعیت؛ اینترموساد باز هم جا ماند

به گزارش تابناک، در فضای رسانه‌ای امروز، شکست یک رسانه همیشه با یک رسوایی بزرگ اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی مجموعه‌ای از خطاهای کوچک، تحلیل‌های عجولانه و روایت‌هایی که با واقعیت فاصله دارند، آرام‌آرام اعتماد مخاطب را فرسوده می‌کنند.

ماجرای ریاست دوباره حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه، نمونه‌ای از همین اتفاق است. در روزهایی که برخی رسانه‌های معاند از جمله موساد اینترنشنال با انتشار تحلیل‌هایی از تغییر قریب‌الوقوع در مدیریت دستگاه قضایی سخن می‌گفتند، در نهایت حکم ابقای حجت الاسلام اژه‌ای صادر شد و همان روایت‌ها با واقعیت فاصله گرفت.

این اتفاق شاید در ظاهر تنها یک خبر سیاسی باشد، اما در میدان رسانه معنای مهم‌تری دارد؛ اینکه تحلیل‌های مبتنی بر آرزو و سناریو، دیر یا زود با واقعیت محک می‌خورند. رسانه‌ای که بارها تلاش کند آینده را قطعی جلوه دهد، اما تحولات مطابق پیش‌بینی‌هایش پیش نرود، ناخواسته اعتبار خود را هزینه می‌کند.

موساد اینترنشال نمونه‌ای از رسانه‌هایی است که طی سال‌های اخیر بارها تلاش کرده با تکیه بر تحلیل‌های سیاسی، تصویری مشخص از آینده ایران ارائه دهد؛ اما فاصله میان روایت‌سازی و واقعیت، همان نقطه‌ای است که مخاطب را به بازنگری در اعتماد خود وامی‌دارد.

جنگ رسانه‌ای فقط با تولید خبر و حجم بالای محتوا پیروز نمی‌شود؛ گاهی یک خطای کوچک، یک پیش‌بینی نادرست یا یک تحلیل شتاب‌زده می‌تواند اثر بیشتری از ده‌ها پاسخ رسانه‌ای داشته باشد. هنر رسانه‌های داخلی این است که این نقاط ضعف را با دقت، مستند و حرفه‌ای برای افکار عمومی تبیین کنند.

چراکه بی‌اعتباری یک رسانه، یک‌شبه ساخته نمی‌شود؛ نتیجه انباشته شدن همین خطاهای کوچک است. رسانه‌ای که مدام واقعیت را با عینک سیاسی خود بازسازی کند، در نهایت با مخاطبی روبه‌رو می‌شود که میان خبر و روایت‌سازی تفاوت قائل خواهد شد.

به گزارش تابناک، در حالی که طی روزهای منتهی به پایان دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه، برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از جمله موساد اینترنشنال با انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌هایی، از تغییر در ریاست دستگاه قضا سخن می‌گفتند، در نهایت با حکم رهبر معظم انقلاب، محسنی‌اژه‌ای برای یک دوره دیگر به ریاست قوه قضائیه منصوب شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اینترنشنال اعتبار رسانه صهیونیستی خبر فوری تابناک موساد
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نامه محسنی اژه‌ای به رهبرانقلاب پس از تمدید حکم ریاست قوه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nvt
tabnak.ir/005nvt