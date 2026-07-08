در فضای رسانه‌ای امروز، شکست یک رسانه همیشه با یک رسوایی بزرگ اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی مجموعه‌ای از خطاهای کوچک، تحلیل‌های عجولانه و روایت‌هایی که با واقعیت فاصله دارند، آرام‌آرام اعتماد مخاطب را فرسوده می‌کنند.

به گزارش تابناک، در فضای رسانه‌ای امروز، شکست یک رسانه همیشه با یک رسوایی بزرگ اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی مجموعه‌ای از خطاهای کوچک، تحلیل‌های عجولانه و روایت‌هایی که با واقعیت فاصله دارند، آرام‌آرام اعتماد مخاطب را فرسوده می‌کنند.

ماجرای ریاست دوباره حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه، نمونه‌ای از همین اتفاق است. در روزهایی که برخی رسانه‌های معاند از جمله موساد اینترنشنال با انتشار تحلیل‌هایی از تغییر قریب‌الوقوع در مدیریت دستگاه قضایی سخن می‌گفتند، در نهایت حکم ابقای حجت الاسلام اژه‌ای صادر شد و همان روایت‌ها با واقعیت فاصله گرفت.

این اتفاق شاید در ظاهر تنها یک خبر سیاسی باشد، اما در میدان رسانه معنای مهم‌تری دارد؛ اینکه تحلیل‌های مبتنی بر آرزو و سناریو، دیر یا زود با واقعیت محک می‌خورند. رسانه‌ای که بارها تلاش کند آینده را قطعی جلوه دهد، اما تحولات مطابق پیش‌بینی‌هایش پیش نرود، ناخواسته اعتبار خود را هزینه می‌کند.

موساد اینترنشال نمونه‌ای از رسانه‌هایی است که طی سال‌های اخیر بارها تلاش کرده با تکیه بر تحلیل‌های سیاسی، تصویری مشخص از آینده ایران ارائه دهد؛ اما فاصله میان روایت‌سازی و واقعیت، همان نقطه‌ای است که مخاطب را به بازنگری در اعتماد خود وامی‌دارد.

جنگ رسانه‌ای فقط با تولید خبر و حجم بالای محتوا پیروز نمی‌شود؛ گاهی یک خطای کوچک، یک پیش‌بینی نادرست یا یک تحلیل شتاب‌زده می‌تواند اثر بیشتری از ده‌ها پاسخ رسانه‌ای داشته باشد. هنر رسانه‌های داخلی این است که این نقاط ضعف را با دقت، مستند و حرفه‌ای برای افکار عمومی تبیین کنند.

چراکه بی‌اعتباری یک رسانه، یک‌شبه ساخته نمی‌شود؛ نتیجه انباشته شدن همین خطاهای کوچک است. رسانه‌ای که مدام واقعیت را با عینک سیاسی خود بازسازی کند، در نهایت با مخاطبی روبه‌رو می‌شود که میان خبر و روایت‌سازی تفاوت قائل خواهد شد.

به گزارش تابناک، در حالی که طی روزهای منتهی به پایان دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه، برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از جمله موساد اینترنشنال با انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌هایی، از تغییر در ریاست دستگاه قضا سخن می‌گفتند، در نهایت با حکم رهبر معظم انقلاب، محسنی‌اژه‌ای برای یک دوره دیگر به ریاست قوه قضائیه منصوب شد.